Honduras con cambios vs Argentina: sorpresas en alineación que enviaría Molina

La Selección de Honduras afronta este sábado un nuevo reto de la mano de José Francisco Molina y lo harán ante la actual campeona del mundo, Argentina.
El estratega español afinó los últimos detalles previo al cotejo y este sería el 11 titular que utilizaría ante la Albiceleste.
PORTERO: Edrick Menjívar fue el titular en el debut del español en el banquillo y todo apunta a que lo será ante Argentina.
LATERAL DERECHO: De realizar cambios con respecto al primer 11 de Molina, entraría Kevin Güity por el costado derecho. En el amistoso ante Perú fue Cristhoper Meléndez, por lo que no sería extraño su presencia desde el arranque.
DEFENSA CENTRAL: Denil Maldonado, jugador del Rubin Kazan de Rusia, sería el que comande la zaga central ante los campeones del mundo. En el estreno de Molina estuvo Julián Martínez.
DEFENSA CENTRAL: Giancarlo Sacaza fue otro de los que estuvo en el debut de Molina ante Perú, por lo que también arrancaría en el 11 titular.
LATERAL IZQUIERDO: Joseph Rosales repetiría en el esquema de José Francisco Molina y sería otro de los líderes en la zona baja de la Bicolor.
MEDIOCAMPO: Kervin Arriaga, jugador del Levante, cerró de la mejor manera en la Liga Española con dos goles y sería otro de los elegidos para partir desde el inicio ante Argentina.
MEDIOCAMPO: Jorge Álvarez, el elemento que moverá los hilos en la 'H'. El jugador del Olimpia también apunta a ser titular ante los actuales campeones del mundo.
MEDIOCAMPO: Alejandro Reyes es otro de los que repetiría en el 11. El futbolista del Motagua viene de ganar la final del Clausura 2026 e iniciaría en el esquema de Molina.
Ataque: Luis Palma también fue campeón con el Lech Poznán en Polonia, viene en un gran momento, por que también repetiría en el 11 de Molina con respecto al debut ante Perú, en donde anotó el primer gol en la nueva era.
Ataque: Por el otro lado, podría iniciar Dereck Moncada. El juvenil se mudó al fútbol de Suiza y sería otro de los titulares ante Argentina.
Ataque: Keyrol Figueroa vive su primera experiencia con la Selección Absoluta y puede meterse en el 11 inicial. Esta es una de las grandes dudas de Molina, ya que tiene a Benguché también en el llamado.
El "Toro" sería otro de los cambios con respecto al estreno de Molina en el banquillo de la Selección de Honduras.
La gran duda es si José Francisco Molina utilizará a Dereck Moncada y Keyrol Figueroa en el arranque.
Honduras pondrá a prueba a Argentina este sábado 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas a partir de las 6:00 pm, hora catracha.