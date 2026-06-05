Honduras ajusta detalles: último entrenamiento y el baile del “Búho” Meléndez

La Selección Nacional de Honduras cerró su última sesión de entrenamiento de cara al amistoso de mañana sábado frente a la vigente campeona del mundo, la selección de Selección de fútbol de Argentina.
Keyrol Figueroa trabajó con máxima concentración, esperando poder sumar minutos en el duelo ante la Albiceleste.
Por su parte, su hermano Dereck Moncada fue captado por el lente de La Prensa disfrutando con alegría.
El legionario Kervin Arriga también se mostró totalmente enfocado, cumpliendo con las indicaciones del cuerpo técnico.
El “Búho” Meléndez aportó la nota de alegría al entrenamiento, animando a sus compañeros con un baile que levantó el ambiente.
Los jugadores hondureños completaron su preparación de la mejor manera posible de cara al exigente reto ante la campeona del mundo.
Los guardametas, por su parte, evidenciaron un alto nivel de concentración y exigencia durante toda la sesión.
El cuerpo técnico de Honduras siguió de cerca cada ejercicio, analizando el rendimiento de los futbolistas que buscarán defender la camiseta nacional.
Con intensidad, compromiso y buena actitud, el plantel dejó sensaciones positivas en la última práctica.
En medio del entrenamiento, surgió la interrogante: ¿qué estará explicando Luis Vega? El lente de La Prensa lo captó dando indicaciones a sus compañeros en pleno trabajo.
David Ruiz también fue protagonista de la sesión y podría incluso enfrentarse mañana a un compañero suyo en el Inter Miami.
Endrick Menjívar fue visto realizando trabajos específicos con gran concentración y seriedad.
Honduras ya tiene todo listo para medirse a Argentina, que en los próximos días realizará su debut en el Mundial 2026, en un duelo de máxima exigencia internacional.
La “H”, ya bajo el nuevo proceso liderado por José Francisco Molina, trabajó con alta intensidad afinando detalles tácticos para el compromiso de este fin de semana.
El entrenamiento finalizó con un momento de reflexión y oración, una costumbre habitual dentro del grupo.