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Honduras ajusta detalles: último entrenamiento y el baile del “Búho” Meléndez

La Selección de Honduras cerró su preparación con un entrenamiento intenso previo al amistoso ante Argentina.

Honduras ajusta detalles: último entrenamiento y el baile del “Búho” Meléndez
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La Selección Nacional de Honduras cerró su última sesión de entrenamiento de cara al amistoso de mañana sábado frente a la vigente campeona del mundo, la selección de Selección de fútbol de Argentina.

 Fotos: Mauricio Ayala.
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Keyrol Figueroa trabajó con máxima concentración, esperando poder sumar minutos en el duelo ante la Albiceleste.
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Por su parte, su hermano Dereck Moncada fue captado por el lente de La Prensa disfrutando con alegría.
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El legionario Kervin Arriga también se mostró totalmente enfocado, cumpliendo con las indicaciones del cuerpo técnico.
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El “Búho” Meléndez aportó la nota de alegría al entrenamiento, animando a sus compañeros con un baile que levantó el ambiente.
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Los jugadores hondureños completaron su preparación de la mejor manera posible de cara al exigente reto ante la campeona del mundo.
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Los guardametas, por su parte, evidenciaron un alto nivel de concentración y exigencia durante toda la sesión.
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El cuerpo técnico de Honduras siguió de cerca cada ejercicio, analizando el rendimiento de los futbolistas que buscarán defender la camiseta nacional.
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Con intensidad, compromiso y buena actitud, el plantel dejó sensaciones positivas en la última práctica.
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En medio del entrenamiento, surgió la interrogante: ¿qué estará explicando Luis Vega? El lente de La Prensa lo captó dando indicaciones a sus compañeros en pleno trabajo.
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David Ruiz también fue protagonista de la sesión y podría incluso enfrentarse mañana a un compañero suyo en el Inter Miami.
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Endrick Menjívar fue visto realizando trabajos específicos con gran concentración y seriedad.
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Honduras ya tiene todo listo para medirse a Argentina, que en los próximos días realizará su debut en el Mundial 2026, en un duelo de máxima exigencia internacional.
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La “H”, ya bajo el nuevo proceso liderado por José Francisco Molina, trabajó con alta intensidad afinando detalles tácticos para el compromiso de este fin de semana.
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El entrenamiento finalizó con un momento de reflexión y oración, una costumbre habitual dentro del grupo.
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