Horóscopo de hoy, 6 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Te vendrá muy bien descansar y relajarte con algún viaje que tengas en mente.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Llegarás al fin de semana con grandes promesas que te haces a ti mismo: no abusar de conductas perjudiciales para la salud, no hacer promesas que no puedas cumplir y descansar para mejorar tu salud. Si quieres, puedes.
TAURO (21 abril - 20 mayo). La mejoría de una persona que tienes muy cerca te animará y hará que te encuentres orgulloso de tus esfuerzos por animarla. Estarás pendiente de que tus superiores dicten sentencia sobre tu futuro en la empresa, y eso mantiene tus nervios a tope.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Los gastos domésticos te dan un respiro y parece que podrás disfrutar de un capricho por el que llevas suspirando desde hace tiempo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tu preocupación ante algunos desajustes de la salud puede parecerle infantil a algunas personas de tu alrededor, pero tú te quedarías mucho más tranquilo si pudieras ver un médico hoy mismo. Si es así, no lo dudes.
LEO (23 julio - 22 agosto). Podrías recuperar una relación que perdiste de mala manera, a causa de las influencias negativas de terceros, si solo sigues los dictados de tu corazón. Será una dosis de alegría que no te vendrá mal en estos momentos.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Ten alto siempre el listón de tus aspiraciones, pero no pises a nadie que te ofrezca su mano. Es un día en el que vas a sufrir de hiperactividad cerebral, pero canalízala a través de acciones constructivas.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los conflictos familiares acapararán tu atención, especialmente si hoy es tu día libre. Necesitarás mucha paciencia y capacidad de comprensión para hacer frente al problema, que tendrás que arreglar lo antes posible para tener unas horas libres.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Concédete algún capricho porque a veces practicas la austeridad en su máximo extremo en tus propias carnes. Siempre dentro de la prudencia y la mesura que te caracteriza, es el momento de hacerte algún regalo.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Aprovecha el día para concentrarte completamente en alguna de tus aficiones. Si, además, tienes esa posibilidad, hazlo en compañía de tu pareja. Ese desahogo conjunto contribuirá a que vuestra relación se fortalezca.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu enorme capacidad de trabajo te ha llevado a necesitar un descanso del que ahora estás disfrutando, así que sigue así, pues realmente lo necesitas. Hay una persona en tu entorno que puede no estar dándote los consejos más apropiados, aunque no lo hace maliciosamente.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si tu relación sentimental te produce más angustias y dudas que momentos de felicidad, ha llegado el momento de analizarla en frío. No lo dejes para el fin de semana, cuando las citas y las posibilidades hacer ver todo más agradable.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Un excelente tono vital será la tónica de los Piscis en este arranque del fin de semana marcado por la energía y la ganas de hacer cosas, es el momento de disfrutar de un organismo en plenitud de facultades para viajar o hacer deporte con la regularidad que te gustaría.