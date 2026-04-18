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¿Los dejaron libres? Esto pasó con sospechosos del crimen de la tiktoker Katy "Mazorca"

La joven Katherine Mejía, tiktoker y modelo de Tocoa, Colón, fue encontrada sin vida el pasado jueves tras ser reportada como desaparacida

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Un juez ordenó prisión preventiva contra cuatro personas acusadas de participar en el asesinato de la tiktoker Katerin Mejía, un hecho que ha causado fuerte impacto en el departamento de Colón.

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Según información proporcionada por los juzgados locales, tres de los imputados adultos fueron trasladados al centro penal de Olanchito, en Yoro, donde permanecerán mientras continúa el proceso judicial.

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Por su parte, la cuarta sospechosa, quien es menor de edad, fue enviada a un centro de internamiento especializado, cuya ubicación se mantiene en reserva.

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Asimismo, el órgano judicial fijó para el miércoles 22 de abril la audiencia inicial del caso, la cual se llevará a cabo en los juzgados de Tocoa.
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Aunque no se detalló la hora exacta, se indicó que la diligencia se desarrollará en la jornada matutina, etapa clave para definir la situación legal de los acusados. Al concluir la audiencia de imposición de medidas, los señalados optaron por no emitir declaraciones.

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La joven Katherine Mejía, tiktoker y modelo local de Tocoa, Colón, fue encontrada degollada el pasado jueves tras varias horas de búsqueda en esa región del país.
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El cuerpo de la joven tocoeña fue hallado a un kilómetro de la carretera CA-13, por personas que circulaban por una zona de palma africana. Tras alertar a autoridades policiales, equipos de esa entidad llegaron al sitio y acordonaron la escena.
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Mejía se hacía llamar "la Mazorca" en redes sociales. En TikTok acumulaba videos con miles de visualizaciones, especialmente sobre su rutina diaria y modelaje local de marcas y comercios.
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Un joven que fue detenido por el crimen de Katherine Mejía y quien se identificó como el novio de la tiktoker dijo que a él también lo raptaron el día en que la asesinaron.
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El hombre asegura que en el crimen de su novia participaron dos mujeres y un hombre identificado como Jefrey Hernández. Según su relato, entre las dos mujeres estaba la pareja de alguien al que identificó como "Barbero".
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De acuerdo con la declaración del novio de la tiktoker "Mazorca", el "Barbero" habría sido asesinado por ella misma. "A ella la mandan a matar porque supuestamente mi pareja fue quien mandó a matar al Barbero", apuntó.
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Además, en sus declaraciones admitió haber participado en el crimen de “Mazorca”, alegando que supuestamente actuó bajo amenazas. "Ellos me interceptaron y me amenazaron y no tuve de otra opción", agregó.
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"Los asesinos fueron Jefrey Hernández, Abigail y Melissa. El asesinato viene por el crimen de Barbero, el esposo de Abigail", aseguró.
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Entre lágrimas, dolor y consternación, familiares y amigos dieron el último adiós a la conocida tiktoker. Familiares exigieron a las autoridades que el crimen no quede en la impunidad.

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