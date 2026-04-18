Zonas de Honduras sin electricidad el domingo 19 de abril

San Pedro Sula, Honduras

Diversos sectores de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, experimentarán interrupciones en el servicio eléctrico este domingo 19 de abril, según informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

La institución dijo que los trabajos corresponden a mejoras de protección a los transformadores de potencia LPT-T502 y LPT-T503.