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Zonas de Honduras sin electricidad el domingo 19 de abril

Según el calendario de mantenimiento de la Enee, los trabajos se realizarán en un horario de 1:00 a 4:00 de la tarde

Zonas de Honduras sin electricidad el domingo 19 de abril

Hay interrupción del servicio eléctrico programada en San Pedro Sula este domingo 19 de abril.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

Diversos sectores de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, experimentarán interrupciones en el servicio eléctrico este domingo 19 de abril, según informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).

La institución dijo que los trabajos corresponden a mejoras de protección a los transformadores de potencia LPT-T502 y LPT-T503.

Precios de los combustibles en Honduras a partir del lunes 20 de abril

El horario establecido para la suspensión del servicio será de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., afectando distintas zonas de la ciudad.

Listado de zonas sin electricidad en San Pedro Sula

-Residencial Palos
-Corporación Flores
-Hondutel
-La Puerta
-Infop
-INMSA
-Terminal de Buses del Este
-Barrio La Guardia Sur
-Colonia La Unión Oeste
-Colonia San Luis
-Colonia La Paz
-Plásticos Vanguardia
-Europlast
-Barrio Las Palmas Oeste
-Aguas de San Pedro

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Redacción La Prensa
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