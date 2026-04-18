Zonas de Honduras sin electricidad el domingo 19 de abril

Diversos sectores de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, experimentarán interrupciones en el servicio eléctrico este domingo 19 de abril, según informó la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
La institución dijo que los trabajos corresponden a mejoras de protección a los transformadores de potencia LPT-T502 y LPT-T503.
El horario establecido para la suspensión del servicio será de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., afectando distintas zonas de la ciudad.
Listado de zonas sin electricidad en San Pedro Sula
-Residencial Palos
-Corporación Flores
-Hondutel
-La Puerta
-Infop
-INMSA
-Terminal de Buses del Este
-Barrio La Guardia Sur
-Colonia La Unión Oeste
-Colonia San Luis
-Colonia La Paz
-Plásticos Vanguardia
-Europlast
-Barrio Las Palmas Oeste
-Aguas de San Pedro