Giro inesperado: Barcelona tenía cerrado fichaje de crack y recibe ultimátum

El estratega fue claro sobre un futuro retorno del inglés al United: "Con quien esté aquí quiero trabajar, sacar lo mejor de él y ayudarle a mejorar. Ahora hay futbolistas cedidos, y lo que tenga que pasar con eso más adelante, pasará. Pero, sin duda, como entrenador y como líder de un grupo, queremos sacar lo mejor de todos tanto como sea posible, eso seguro"