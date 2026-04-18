Giro inesperado: Barcelona tenía cerrado fichaje de crack y recibe ultimátum

El Barcelona tenía el acuerdo cerrado, pero su fichaje ha dado un giro inesperado: equipo le da ultimátum.
La temporada está entrando en su recta final y el conjunto azulgrana afina detalles para el siguiente mercado de pases.
El Barcelona viene de ser eliminado en la Champions League a manos del Atlético de Madrid y ahora pone la mirada en cerrar de buena manera y quedarse con el título de la Liga Española.
Hansi Flick ya tiene puestos sus ojos en la siguiente temporada y desde hace unas semanas se hablaba de su primer refuerzo y el acuerdo que ya tenían cerrado.
En principio, se informó que el jugador firmaría un contrato de tres años que serviría como marco para amortizar la opción de compra ya fijada en una cifra próxima a los 30 millones de euros.
Hablamos de Marcus Rashford, jugador inglés que s encuentra como cedido en el Barcelona, pero que su continuidad en el club ahora es una incógnita.
Rashford había tenido un gran inicio con el Barcelona y desde el entorno del club se mostraban ilusionados en su posible continuidad.
Sin embargo, en sus últimos partidos no ha tenido las mejores actuaciones desde su llegada, por lo que ha sembrado la duda en el entorno del Barcelona.
Además, el Manchester United - dueño de su ficha - le ha dejado las puertas abiertas al jugador inglés y tiene claro que no aceptaría una rebaja para su traspaso.
"Creo que hay decisiones que se tomarán a su debido tiempo. Marcus está en esa situación", dijo Carrick, entrenador del United en conferencia de prensa. Y añadió: "En este momento no hay nada decidido, pero llegará el momento en que lo haya".
El estratega fue claro sobre un futuro retorno del inglés al United: "Con quien esté aquí quiero trabajar, sacar lo mejor de él y ayudarle a mejorar. Ahora hay futbolistas cedidos, y lo que tenga que pasar con eso más adelante, pasará. Pero, sin duda, como entrenador y como líder de un grupo, queremos sacar lo mejor de todos tanto como sea posible, eso seguro"
Tras esas declaraciones, ESPN informó que el Manchester United está dispuesto a recuperar al jugador si los azulgranas no ejecutan la opción de compra, eso sí, sin otra rebaja para el traspaso.
Sin embargo, el Barcelona no planea caer en ultimátums del equipo inglés en cuánto a cerrar el acuerdo y, de no concretarse su compra, pondrá la mirada en otros refuerzos.
Aunque no hay nada concreto, el Barcelona también estaría barajando opciones para reforzar esa zona, pero a un menor costo.
Desde el Barcelona están contentos con el trabajo en general realizado por Rashford, por lo que mantienen su deseo de continuidad, sin embargo, no cederán ante ultimátums por parte del Manchester United.