Fallece Hernán Martínez: su madre confirma la triste noticia

Honduras

La noticia fue confirmada por su madre, Jessenia Leiva , a través de una publicación en redes sociales, donde expresó el profundo dolor por la pérdida de su hijo con un mensaje que conmovió a miles de usuarios: "Se me fue mi amor bonito. Gracias a todos por sus muestras de amor. Dios necesitaba a mi ángel".

El creador de contenido hondureño Hernán Martínez , conocido en redes sociales, falleció en las últimas horas tras varios días en estado crítico luego de un accidente de tránsito ocurrido en Tegucigalpa.

El joven permanecía bajo estricta vigilancia médica tras sufrir un aparatoso percance vial la noche del miércoles 15 de abril en el anillo periférico de la capital, donde viajaba a bordo de un vehículo tipo pick-up junto a otras personas.

Imágenes difundidas en redes sociales evidenciaron la magnitud del impacto, mostrando el automotor con severos daños en la parte frontal tras colisionar contra un árbol, lo que dejó a varios ocupantes con heridas de consideración.

Desde el momento del accidente, la familia de Martínez había solicitado una cadena de oración por su recuperación, ante la gravedad de su estado de salud, que lo mantenía debatiéndose entre la vida y la muerte.

Durante esos días, múltiples mensajes de fe, esperanza y solidaridad inundaron las plataformas digitales, reflejando el cariño que seguidores y allegados tenían hacia el joven creador de contenido.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y al apoyo constante de sus seres queridos, su condición no logró revertirse, confirmándose finalmente su fallecimiento.

Tras el anuncio de su madre, la publicación se llenó de comentarios de condolencias, donde usuarios expresaron su tristeza y enviaron palabras de consuelo a la familia ante la irreparable pérdida.

"Descansa en paz", "Mucha fortaleza para la familia" y "Dios lo tenga en su gloria" fueron algunos de los mensajes compartidos por quienes seguían de cerca su historia.

El caso de Martínez también reavivó la conversación sobre los accidentes de tránsito en el país, una problemática que continúa dejando víctimas y generando preocupación en la población.