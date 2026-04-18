Alfredo Adame se rapa en La Mansión VIP

El actor mexicano Alfredo Adame, se volvió tendencia en redes sociales porque aceptó que lo raparan en “La Mansión VIP”, reality show producido por el youtuber Roberto Gonzalez Manso “HotSpanish”.
A través de redes sociales usuarios comparten videos del momento en el que el “Golden boy” -apodo que recibe el también presentador de televisión- es rapado por su compañero “El Maza Clan”, quien es un influencer originario de Sinaloa.
Ante esto, usuarios elogiaron a Alfredo Adame, ya que expusieron que “es la onda” y “sabe adaptarse”.
Incluso hubo quienes indicaron que el participante de “La Mansión VIP” se ve “chulo” y “sí se ve más joven” luego de que se rapó y quedó pelón como Michael Rosenbaum, actor que le dio vida a Lex Luthor en la serie protagonizada por Tom Welling.