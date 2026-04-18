Natalia Jiménez casi sufre un accidente aéreo por segunda vez

México.

A través de un video para redes sociales, Natalia Jiménez compartió los momentos de terror que vivió luego de que el avión en el que viajaba con rumbo a Fresnillo, Zacatecas, comenzara a presentar fallas.

Al inicio del video, se puede observar a la exvocalista de ‘La quinta estación’ tapándose los oídos por el fuerte ruido que había dentro de la nave. Al mismo tiempo, se alcanzaba a ver a los pilotos manipulando el tablero de control que, aparentemente, daba advertencias.

Si bien la situación no pasó a mayores y lograron aterrizar, la cantante admitió sentir que su vida estaba en riesgo. Relató que esta es la segunda vez que le pasaba algo similar y que, al parecer, la aeronave comenzó a desprender humo mientras estaban en el aire.