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Natalia Jiménez casi sufre un accidente aéreo por segunda vez

Al borde de las lágrimas, reiteró que se encontraba bien, pero muy asustada por lo ocurrido

Natalia Jiménez casi sufre un accidente aéreo por segunda vez

La cantante Natalia Jiménez.
México.

A través de un video para redes sociales, Natalia Jiménez compartió los momentos de terror que vivió luego de que el avión en el que viajaba con rumbo a Fresnillo, Zacatecas, comenzara a presentar fallas.

Al inicio del video, se puede observar a la exvocalista de ‘La quinta estación’ tapándose los oídos por el fuerte ruido que había dentro de la nave. Al mismo tiempo, se alcanzaba a ver a los pilotos manipulando el tablero de control que, aparentemente, daba advertencias.

Si bien la situación no pasó a mayores y lograron aterrizar, la cantante admitió sentir que su vida estaba en riesgo. Relató que esta es la segunda vez que le pasaba algo similar y que, al parecer, la aeronave comenzó a desprender humo mientras estaban en el aire.

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“Nos hemos subido a un segundo avión y nos hemos encontrado con el mismo problema, o sea, tienen un problema con la válvula de presurización del avión. Empezó a hacer mucho ruido, se ha calentado mucho el avión, ha comenzado a salir humo, sonó la alarma, se puso terrible y este es el segundo avión hoy. Esta es la primera vez que nos pasa, nunca nos había pasado algo así”.

Al borde de las lágrimas, reiteró que se encontraba bien, pero muy asustada por lo ocurrido: “Acabamos de aterrizar. Estamos todos bien, pero yo estoy temblando. Estoy muy asustada, quiero llorar”, manifestó.

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Redacción La Prensa
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