Mauricio Mancera pide ayuda tras recibir amenazas de muerte

El conductor Mauricio Mancera reveló que ha recibido amenazas de muerte, lo que lo llevó a solicitar apoyo a la policía de la Ciudad de México.
El también presentador mostró capturas de los mensajes que le llegaron de manera anónima, en los que incluso se le incitaba a quitarse la vida.
Ante esto, Mauricio Mancera decidió hacer público el caso y solicitar la intervención de las autoridades capitalinas para investigar el origen de las amenazas.
"Buenas tardes @SSC_CDMX estoy recibiendo este tipo de amenazas desde ese correo. Me pueden ayudar por favor", compartió Mancera en su X.
Hasta ahora, no se ha informado sobre personas identificadas o detenidas relacionadas con las amenazas.
Mauricio Mancera Reynoso es un conductor de televisión mexicano nacido el 5 de octubre de 1983 en la Ciudad de México. Estudió Ciencias de la Comunicación y comenzó su carrera en radio antes de dar el salto a la televisión.