Mauricio Mancera pide ayuda tras recibir amenazas de muerte

México.

El conductor Mauricio Mancera reveló que ha recibido amenazas de muerte, lo que lo llevó a solicitar apoyo a la policía de la Ciudad de México.

El también presentador mostró capturas de los mensajes que le llegaron de manera anónima, en los que incluso se le incitaba a quitarse la vida.

Ante esto, Mauricio Mancera decidió hacer público el caso y solicitar la intervención de las autoridades capitalinas para investigar el origen de las amenazas.