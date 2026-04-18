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Mauricio Mancera pide ayuda tras recibir amenazas de muerte

Mauricio Mancera decidió hacer público el caso y solicitar la intervención de las autoridades capitalinas para investigar el origen de las amenazas

Mauricio Mancera pide ayuda tras recibir amenazas de muerte

El conductor mexicano Mauricio Mancera.
México.

El conductor Mauricio Mancera reveló que ha recibido amenazas de muerte, lo que lo llevó a solicitar apoyo a la policía de la Ciudad de México.

El también presentador mostró capturas de los mensajes que le llegaron de manera anónima, en los que incluso se le incitaba a quitarse la vida.

Ante esto, Mauricio Mancera decidió hacer público el caso y solicitar la intervención de las autoridades capitalinas para investigar el origen de las amenazas.

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"Buenas tardes @SSC_CDMX estoy recibiendo este tipo de amenazas desde ese correo. Me pueden ayudar por favor", compartió Mancera en su X.

Hasta ahora, no se ha informado sobre personas identificadas o detenidas relacionadas con las amenazas.

Mauricio Mancera Reynoso es un conductor de televisión mexicano nacido el 5 de octubre de 1983 en la Ciudad de México. Estudió Ciencias de la Comunicación y comenzó su carrera en radio antes de dar el salto a la televisión.

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Redacción La Prensa
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