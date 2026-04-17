David Emanuel lanza "Pienso en ti", su primer paso en la música

San Pedro Sula, Honduras

El tema, compuesto por José Antonio González Pinel , combina ritmos contemporáneos como el bolero ranchero y el género grupero, logrando una propuesta musical que destaca por su riqueza melódica y su complejidad interpretativa.

El talento emergente hondureño suma una nueva voz con el lanzamiento del primer sencillo de David Emanuel , quien debuta oficialmente en la música con la canción "Pienso en ti" .

"Pienso en ti" se caracteriza por sus cambios de tonalidad y una estructura que exige técnica vocal, lo que la convierte en una pieza diseñada para intérpretes con buena tesitura y sensibilidad artística.

La canción apuesta por una narrativa romántica, donde la poesía se integra a la melodía para transportar al oyente a un viaje emocional cargado de metáforas y sentimientos.

A sus 10 años, David Emanuel ha demostrado disciplina y pasión por la música desde muy temprana edad, iniciando su camino artístico a los tres años y medio.

Actualmente, forma parte de la Academia de Canto Élite, donde se prepara bajo la dirección del propio compositor del tema, consolidando así su formación vocal.

El joven artista ha contado con el respaldo constante de sus padres, quienes han acompañado su desarrollo y han impulsado su crecimiento en el ámbito musical.

Su carisma, dedicación y entrega lo posicionan como una de las promesas emergentes dentro del panorama artístico nacional.

El lanzamiento oficial del sencillo se realiza este viernes 17 de abril a partir de las 7:00 p. m., con disponibilidad en plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube, además de su difusión en redes sociales.