Chiquis Rivera será la host de Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026

Chiquis conducirá la cuarta edición anual del especial Billboard Mujeres Latinas en la Música, anunciaron Billboard y Telemundo el jueves (9 de abril).

La ceremonia de dos horas se transmitirá en vivo el 23 de abril a las 9:00 p.m. (hora del Este) por Telemundo y también estará disponible en streaming a través de Peacock y la aplicación de Telemundo.

“Poder ser la anfitriona de este evento, presentar a estas mujeres increíbles y compartir el mismo espacio con ellas es algo maravilloso. Es empoderador, se siente genial, y estoy muy agradecida de que hayan pensado en mí para esto”, dijo Chiquis a Billboard por teléfono sobre su papel este año.

En 2025, la artista méxico-americana fue una de las homenajeadas al recibir el premio Impacto. “El año pasado, cuando me honraron, me dije a mí misma: ‘Me encantaría ser la anfitriona’, ¡y mira, se hizo realidad! Siempre hago lo mejor que puedo para elevar y empoderar a las mujeres, ya sea a través de mi música o de todo lo que hago”, agrega la cantautora.

“¿Y qué mejor manera de hacerlo que en una noche dedicada a las mujeres, mujeres latinas a las que admiro y que también me inspiran?”.

El anuncio llega tras el reciente lanzamiento de los sencillos de Chiquis “eres MÁS”, un tema etéreo y con influencias de R&B, y “Volví”, impulsado por guitarra de nylon.

Ganadora de tres Latin Grammy, la autoproclamada “Abeja Reina” sigue siendo una voz influyente en la música regional mexicana, además de destacarse como emprendedora visionaria, filántropa y defensora de la comunidad latina.

En 2025, Ana Bárbara condujo de la ceremonia de Billboard Mujeres Latinas en la Música.

La edición de este año celebrará a un impresionante grupo de artistas. Becky G recibirá el premio Impacto Global, Ivy Queen será honrada con el premio Pionera, Joy será reconocida con el premio Espíritu de Cambio, Julieta Venegas con el premio Excelencia Artística y Young Miko con el premio Artista Imparable. Pronto se anunciarán más homenajeadas y artistas que participarán en el evento.