Bruno Mars recibe homenaje en Las Vegas con un desfile histórico y el inicio de su ‘Romantic Tour’

Este fin de semana, Bruno Mars consolidó su estatus de leyenda viva al ser proclamado oficialmente como el nuevo Rey de Las Vegas, una distinción que la ciudad celebró por todo lo alto con un desfile multitudinario cargado de ritmo y baile.

Entre vítores y reconocimientos, las autoridades locales no solo declararon la fecha oficial como el “Día de Bruno Mars”, sino que inmortalizaron su legado rebautizando una de las avenidas principales con su nombre.

Este hito sin precedentes coincide con el espectacular arranque de su gira global, el “Romantic Tour”, marcando el inicio de una nueva era dorada para el artista hawaiano.

El 2026 ha sido un gran año de regreso para Bruno Mars, hasta ahora. El 9 de enero, lanzó “I Just Might”, su primer sencillo en solitario desde “24K Magic”, que salió hace ya 10 años.

Luego, el 27 de febrero, lanzó The Romantic, su primer álbum en solitario en una década. Y anoche (10 de abril), comenzó The Romantic Tour, su primera gira mundial como solista en casi 10 años.

Sin embargo, describir la era de The Romantic como un regreso tras una década sería engañoso, pues Mars ha estado muy activo y presente durante todos estos años.

Tan solo el año pasado, se ubicó en el top 20 del resumen de fin de año Top Artists de Billboard, gracias a su dominio en los charts de fin de año del Billboard Hot 100 y el Billboard Global 200, mientras que sus álbumes de catálogo continuaron teniendo un buen desempeño en el Billboard 200.

Durante la década de 2020, Mars agotó entradas en estadios internacionales con presentaciones únicas y ganó importantes reconocimientos en los premios Grammy por sus proyectos colaborativos.

Aun así, el inicio de esta gira marca un nuevo capítulo para Mars, que hace su transición oficial a estadios a nivel mundial. Aunque ya ha actuado en estadios en diversos momentos de su carrera, nunca lo había hecho a lo largo de toda una gira mundial.

Su última gira mundial completa, 24K Magic World Tour de 2017-18, comenzó en arenas antes de expandirse a estadios en Asia, Europa y América Latina durante su segundo año.

Cuando el 24K Magic World Tour terminó a finales de 2018, se ubicó entre las 10 giras más lucrativas en la historia de Billboard Boxscore, con una recaudación de 396,1 millones de dólares, vendiendo 3,6 millones de boletos y abarcando 191 espectáculos.

Sin embargo, siete años y medio después, apenas se encuentra entre las 25 más taquilleras, superada por una ola de giras masivas, virales y de altos ingresos tras la pandemia. Con casi 80 fechas en estadios programadas hasta finales de este año, se espera que The Romantic Tour se una a esa ola de giras de gran éxito.

Después de su 24K Magic Tour, Bruno Mars se reunió con su colaboradora de “Finesse”, Cardi B, para la canción “Please Me”. Ese tema igualó el éxito de su predecesor, alcanzando el puesto No. 3 en el Hot 100 y liderando la lista Hot R&B/Hip-Hop Songs durante una semana en marzo de 2019.

Juntos, fueron cabezas de cartel de un show durante el fin de semana del Super Bowl en el State Farm Arena de Atlanta, vendiendo la totalidad de 14.200 entradas

Meses después de dominar las listas de R&B, Mars llegó al No. 3 en la lista Hot Rock Songs como artista invitado en “Blow” de Ed Sheeran, junto a Chris Stapleton.