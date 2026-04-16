Yeri Mua recuerda la violencia que vivió con Naim Darrechi

El pasado 12 de abril dio inicio un nuevo reality show, se trata de “La Mansión VIP”, en donde influencers y actores fueron invitados para estar encerrados y convivir, algo muy similar a La Casa de los Famosos, pero esta es transmitida a travès de redes sociales y no tiene ningún tipo de censura.
Uno de los participantes más polémicos de La Mansión VIP es Naim Darrechi, creador de contenido de origen español quien es reconocido por su romance con Yeri MUA, el cual estuvo lleno de controversia y terminó en medio de acusaciones de violencia y la interrupción de un embarazo.
Durante una transmisión en vivo desde sus redes sociales, Yeri habló por primera vez desde que terminó con Naim Carrecci sobre la violencia que vivió con el creador de contenido, cabe mencionar que la también conocida como “Bratz Jarocha” no mencionó el nombre de su ex en ningún momento.
“Supongo por que me golpeó embarazada, supongo por que no puede entrar a su país por múltiples denuncias, supongo...Que quieran hacerse las ciegas, las olvidadizas, las tontas es otra cosa, pero eso no borra lo que le hizo y dañó a otras mujeres, incluyéndome...si tú crees que porque está lindo, si tú crees que porque entro a un reality para limpiar su imagen y se porta ahorita como un caballero, si tú crees que eso significa que es buena persona, allá tú. Pero busca un poquito el por qué no puede entrar a su propio país, te vas a dar cuenta de toda la cochinada que lleva arrastrando”, dijo la veracruzana.
La intérprete de “Chupón”, aseguró que todo lo que vivió a lado de Naim Darrechi fue un “infierno” incluso asegura que en redes sociales debe haber videos en los que mostró las agresiones y los golpes que este hombre le habría propinado, mientras estaba embarazada.