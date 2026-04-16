Yeri Mua recuerda la violencia que vivió con Naim Darrechi

México.

El pasado 12 de abril dio inicio un nuevo reality show, se trata de “La Mansión VIP”, en donde influencers y actores fueron invitados para estar encerrados y convivir, algo muy similar a La Casa de los Famosos, pero esta es transmitida a travès de redes sociales y no tiene ningún tipo de censura.

Uno de los participantes más polémicos de La Mansión VIP es Naim Darrechi, creador de contenido de origen español quien es reconocido por su romance con Yeri MUA, el cual estuvo lleno de controversia y terminó en medio de acusaciones de violencia y la interrupción de un embarazo.

Durante una transmisión en vivo desde sus redes sociales, Yeri habló por primera vez desde que terminó con Naim Carrecci sobre la violencia que vivió con el creador de contenido, cabe mencionar que la también conocida como “Bratz Jarocha” no mencionó el nombre de su ex en ningún momento.