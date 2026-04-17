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Filtran a cuánto asciende la millonaria fortuna de Eugenio Derbez

Eugenio Derbez se ha convertido en un referente del entretenimiento gracias al trabajo que ha realizado en cine y televisión

Filtran a cuánto asciende la millonaria fortuna de Eugenio Derbez

El comediante mexicano Eugenio Derbez.
México.

En los últimos días el nombre del comediante y actor, Eugenio Derbez, apareció en las principales portadas de los medios de la farándula después de que saliera a la luz la millonaria cantidad de dinero que ha logrado acumular gracias a su exitosa carrera.

A sus 64 años de edad, Eugenio Derbez es considerado uno de los máximos referentes del entretenimiento en México gracias al trabajo que hizo en "La Familia P.Luche", "XHDRBZ" y "DRBZ en cuando". Posteriormente se fue a Estados Unidos donde ha protagonizado las películas "Jack and Jill", "Dora and the Lost City of Gold" y "CODA".

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De acuerdo con una publicación realizada por Celebrity Net Worth, Eugenio Derbez se ha convertido en uno de los mexicanos más exitosos gracias a la gran fortuna que ha logrado acumular. Es importante señalar que la cifra fue difundida aunque se desconoce si es cierta.

La información compartida detalla que Eugenio Derbez tendría un patrimonio que asciende a los 30 millones de dólares en patrimonio; es decir, más de 517 millones de pesos mexicanos, de acuerdo al tipo de cambio del día de hoy.

El sitio especializado en fortunas de famosos explicó que la Eugenio Derbez se ha convertido en un referente del entretenimiento gracias al trabajo que ha realizado en cine y televisión.

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Redacción La Prensa
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