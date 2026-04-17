Filtran a cuánto asciende la millonaria fortuna de Eugenio Derbez

México.

En los últimos días el nombre del comediante y actor, Eugenio Derbez, apareció en las principales portadas de los medios de la farándula después de que saliera a la luz la millonaria cantidad de dinero que ha logrado acumular gracias a su exitosa carrera.

A sus 64 años de edad, Eugenio Derbez es considerado uno de los máximos referentes del entretenimiento en México gracias al trabajo que hizo en "La Familia P.Luche", "XHDRBZ" y "DRBZ en cuando". Posteriormente se fue a Estados Unidos donde ha protagonizado las películas "Jack and Jill", "Dora and the Lost City of Gold" y "CODA".