Alana Rosa fue atacada con 40 puñaladas tras rechazar una cita romántica

Alana Anisio Rosa acudió a su primera audiencia judicial el pasado viernes 17 de abril contra el hombre acusado de apuñalarla en 40 ocasiones presuntamente porque le negó una cita en Sao Goncalo, en la región metropolitana de Río de Janeiro, Brasil.
El proceso penal en contra de Luis Felipe Sampaio se realizó con la presencia de su victima y las partes involucradas, mientras avanzan las investigaciones del ataque.
De acuerdo con la denuncia, Felipe ingresó a la vivienda de Rosa luego de que lo rechazara en múltiples ocasiones para que saliera con él y la atacó con un cuchillo 40 veces, ataque del que Rosa salió con vida y fue sometida a varias cirugías.
Durante la audiencia se recabaron testimonios y analizaron expedientes y antecedentes del caso para deslindar responsabilidades, luego de que familiares revelaran que el acusado era conocido de Alana por acudir al mismo gimnasio.
Jaderluce Anisio de Oliveira, madre de la víctima, fue quien halló a la joven malherida tras regresar a su casa el día del ataque. Sin embargo, las agresiones en contra de Alana no terminaron así.
Durante su convalecencia en el hospital, usuarios compartieron en redes sociales mensajes violentos y burlones bajo la excusa de responder al rechazo femenino, material que presuntamente compartió y consumió el acusado, de acuerdo con los familiares.
El caso se enmarca en un contexto de incremento de feminicidios en Brasil, donde en 2025 se registraron 1.568 casos, la cifra más alta desde la tipificación del delito.
Autoridades y especialistas han advertido sobre la relación entre violencia de género y exposición a contenidos digitales que promueven discursos de dominación.
Con esta primera audiencia, el caso entra en fase judicial formal, en la que se evaluarán pruebas, testimonios y peritajes.
El proceso continuará en las próximas semanas bajo la conducción del tribunal competente en Río de Janeiro.