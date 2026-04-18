Madonna impacta en el Coachella al ser la invitada de Sabrina Carpenter

Estados Unidos.

Sabrina Carpenter, de 26 años de edad, está en la cima de su carrera como cantante. Como muestra de esto, lideró dos conciertos principales en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que es mejor conocido como Coachella. La cereza de su segunda presentación fue su invitada sorpresa: Madonna, quien es considerada “La reina del pop”.

La intérprete de la canción “Espresso” recibió a la leyenda de la música, quien apareció en el escenario cuando empezaron a sonar los primeros acordes de “Vogue”, uno de sus principales éxitos. Coordinadas para cantar y recorrer el escenario, ambas cantantes fueron elogiadas en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos.