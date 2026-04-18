Madonna impacta en el Coachella al ser la invitada de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter, de 26 años de edad, está en la cima de su carrera como cantante. Como muestra de esto, lideró dos conciertos principales en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que es mejor conocido como Coachella. La cereza de su segunda presentación fue su invitada sorpresa: Madonna, quien es considerada “La reina del pop”.
La intérprete de la canción “Espresso” recibió a la leyenda de la música, quien apareció en el escenario cuando empezaron a sonar los primeros acordes de “Vogue”, uno de sus principales éxitos. Coordinadas para cantar y recorrer el escenario, ambas cantantes fueron elogiadas en el Empire Polo Club de Indio, California, Estados Unidos.
Sabrina Carpenter y Madonna, de 67 años, continuaron con la presentación al interpretar “Like a Prayer”. Además, “La reina del pop” sorprendió con una canción inédita que será parte de su nuevo disco que llevará por nombre “Confessions II” y saldrá en julio próximo. Como el título lo anticipa, guarda vínculo con el álbum “Confessions on a Dance Floor”, que fue lanzado en 2005.
Las artistas son tendencia en redes sociales debido a su presentación que, además, es la unión de dos generaciones en el mundo musical pop. Mientras Madonna es una leyenda debido a sus aportaciones en la industria musical, Sabrina Carpenter es una artista en ascenso porque se está consolidando como una de las nuevas reinas del pop y también de los shows.