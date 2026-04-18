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Thalía sigue vigente en la música; estrena nuevo álbum

La artista mexicana Thalía lanzó este álbum con algunas sorpresas. La canción "Dancing Queen" de ABBA aparece entre ellas

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 12:35 -
  • Agencia EFE
Thalía sigue vigente en la música; estrena nuevo álbum

En su nuevo álbum Thalía combina colaboraciones con artistas reconocidos, como la mexicana Yuri, y otros emergentes, como el argentino Valen, mientras mantiene la cumbia como elemento central.

 EFE / GERARDO BRICEÑO
USA

La cantante mexicana Thalía estrenó este viernes su nuevo álbum 'Todo suena mejor en cumbia', en el que combina colaboraciones con artistas reconocidos, como la mexicana Yuri, y otros emergentes, como el argentino Valen, mientras mantiene la cumbia como elemento central.

"La cumbia siempre ha vivido en mí (...) En mi casa, en mi infancia, en la forma en la que entiendo la música y la alegría. Este disco es muy especial porque me permitió abrazar mis memorias y mis emociones desde otro lugar, con la mujer que soy hoy", expresó Thalía en un comunicado.

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"Hay algo muy lindo en poder conectar generaciones a través de un ritmo que nunca pasa de moda, que siempre te invita a sentir, a recordar y a celebrar", añadió la artista.

El álbum está compuesto de nueve temas, entre ellos sus lanzamientos recientes 'Ojitos mexicanos' y 'Boomerang'.

El resto de canciones incluye dúos con Valen, la banda mexicana Matisse, Yuri, Grupo Máximo Grado o Los Ángeles Azules.

Además, versiona grandes éxitos como 'Dancing Queen' y 'Cariño mío'.

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La artista destacó que la cumbia ha sido un género que le ha aportado mucho en su carrera musical, y que sintió que quería llevar "esa energía a estas canciones, reinterpretarlas y darles una nueva vida (...) porque al final todo suena mejor en cumbia".

Este nuevo proyecto ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Su lanzamiento ocurre a dos semanas de que Thalía sea reconocida el 29 de abril con el Icon Award en la gala Billboard Women in Music por sus más de tres décadas de trayectoria.

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Agencia EFE
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