Identifican a vecina acusada de matar a Dayana Sánchez "por envidia" en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

“Fue por envidia, ella siempre peleaba con mi hermana”, declaró la hermana gemela de Dayana Sánchez, de 23 años, al señalar a la vecina Riccy Mabel Figueroa como la presunta responsable de su muerte en un hecho violento ocurrido en la colonia Pineda Milla.

Según el relato de la familiar, la joven fue atacada dentro de su propia vivienda luego de una discusión que, de acuerdo con los testimonios, venía arrastrándose desde días atrás entre ambas mujeres.

Familiares de la víctima aseguran que la sospechosa ya había tenido conflictos previos con Dayana, lo que habría derivado en el ataque registrado la tarde del martes 2 de junio.

De acuerdo con la versión preliminar, Riccy Mabel Figueroa habría llegado hasta la vivienda de la joven y, en medio de una confrontación, la atacó con un arma blanca tipo puñal, causándole múltiples heridas.

En el hecho, dos albañiles que se encontraban en la zona habrían presenciado la agresión y logrado intervenir para separar a las involucradas, según indicaron testigos.

Tras el ataque, la joven fue trasladada de emergencia al Hospital de La Ceiba, Atlántida, donde los médicos intentaron estabilizarla; sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.

“Quiero que la agarren, quiero justicia, que pague por lo que hizo”, expresó entre lágrimas la hermana de la víctima, al exigir la pronta captura de la sospechosa, quien hasta el momento permanece prófuga.

El hecho ha generado consternación entre los habitantes de la colonia Pineda Milla, quienes aseguran haber sido testigos de la fuerte discusión que terminó en tragedia.

De acuerdo con información preliminar, la disputa habría escalado rápidamente de una riña verbal a una agresión física dentro del mismo sector residencial.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar de los hechos para iniciar las primeras investigaciones y recolectar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades trabajan en la reconstrucción de la escena y en la ubicación de la presunta responsable, mientras el caso continúa en proceso de investigación.

Vecinos del sector han manifestado su preocupación por el hecho violento y piden mayor presencia policial en la zona para evitar nuevos incidentes.