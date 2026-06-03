Envían a Támara a el "Gato Negro", presunto cerebro de la masacre en Rigores, Colón

Colón, Honduras

La resolución fue emitida tras desarrollarse la audiencia de declaración de imputado en los tribunales de La Ceiba, luego de que el sospechoso fuera presentado por el Ministerio Público para responder por los hechos que son objeto de investigación.

Un juez con jurisdicción nacional dictó este miércoles detención judicial contra Carlos Mencías Molina , alias “Gato Negro”, señalado por las autoridades como uno de los presuntos implicados en la masacre ocurrida el pasado 21 de mayo en la finca Paso Aguán, sector de Rigores, en el departamento de Colón, donde 20 personas perdieron la vida.

Mencías Molina fue capturado el martes durante un operativo policial ejecutado en la colonia San Judas de La Ceiba. Según las autoridades, su detención forma parte de las diligencias encaminadas a esclarecer uno de los hechos violentos más impactantes registrados en los últimos años en la región del Aguán.

Como parte de la medida cautelar impuesta, el imputado será trasladado al Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán, donde permanecerá recluido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La audiencia inicial fue programada para dentro de seis días en la ciudad de San Pedro Sula, donde se determinará si existen suficientes elementos para continuar con la causa penal.

Entretanto, la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para identificar y capturar a otros posibles participantes en la matanza ocurrida en la finca Paso Aguán. El caso ha generado conmoción en el departamento de Colón y ha despertado preocupación a nivel nacional debido a la magnitud del crimen y el elevado número de víctimas.