Joven muere apuñalada tras riña entre vecinas en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

En medio del altercado, una de las involucradas presuntamente utilizó un arma blanca tipo puñal para agredir a Sánchez, causándole heridas de gravedad en distintas partes del cuerpo.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se habría originado a partir de una fuerte discusión entre vecinas que escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación física.

Los habitantes de la colonia Pineda Milla , en esta ciudad, fueron testigos de un hecho violento que terminó con la muerte de Dayanna Sánchez , una joven de 23 años que falleció tras ser atacada con arma blanca.

La joven fue trasladada de emergencia al hospital Atlántida, donde personal médico intentó estabilizarla y salvarle la vida.

Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados en el centro asistencial, la víctima falleció minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones.

El hecho ocurrió frente a varios vecinos de la zona, quienes presenciaron el momento en que la discusión escaló hasta convertirse en el ataque.

Tras lo sucedido, agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para iniciar las primeras diligencias investigativas.

Las autoridades recolectaron indicios en el lugar con el objetivo de reconstruir la dinámica del hecho e identificar a la responsable del ataque.

Según el reporte preliminar, el caso se encuentra en investigación para esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en la muerte de la joven.

El fallecimiento de Dayanna Sánchez ha causado consternación entre los vecinos de Pineda Milla, quienes han manifestado su preocupación por el hecho violento.

La comunidad ha solicitado a las autoridades que se haga justicia y se capture a la persona responsable de este crimen que enluta a una familia y conmueve a todo el sector.