Congreso investigará apagones de energía eléctrica y retrasos en permisos de transporte

Tegucigalpa, Honduras.

El Congreso Nacional instruyó oficialmente a las comisiones ordinarias de Energía y de Transporte para que asuman de manera inmediata la tarea de investigar, reunirse con las autoridades competentes y elaborar informes técnicos que planteen soluciones a las problemáticas que afectan a ambos sectores. La decisión de la presidencia del Poder Legislativo surge en respuesta a las constantes denuncias ciudadanas y de diversos sectores empresariales, que exigen respuestas ante la inestabilidad del servicio eléctrico y los retrasos administrativos en la emisión y renovación de los permisos de operación del transporte público. En materia energética, la preocupación se centra en los racionamientos y las constantes fluctuaciones de voltaje que han afectado distintas regiones del país durante los últimos meses.

La situación impacta con mayor intensidad a los departamentos de Choluteca y Valle, en la zona sur de Honduras, donde hogares y comercios reportan pérdidas materiales debido a daños en electrodomésticos e interrupciones de sus actividades por los apagones. “Le pedimos a la Comisión de Energía que se reúna con la Secretaría de Energía, la ENEE y también con la CREE para analizar qué soluciones podemos aportar desde el Congreso Nacional”, instruyó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. La comisión encargada del análisis energético, integrada por diputados de distintas bancadas, deberá reunirse con autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) para identificar las causas de la problemática. Zambrano enfatizó la necesidad de que las investigaciones se desarrollen con criterios técnicos y no políticos, con el fin de determinar si las fallas obedecen a problemas de generación, transmisión o gestión administrativa. Asimismo, el Congreso adelantó que existe disposición para aprobar medidas legislativas, incluyendo decretos, reformas o asignaciones presupuestarias, si estas contribuyen a resolver la situación energética. “Esperamos el informe técnico por parte de la Comisión de Energía y, si es necesario aprobar un decreto para respaldar a la ENEE en la solución de este problema que nos afecta a todos, vamos a colaborar”, expresó Zambrano.

Retrasos en permisos de transporte

En cuanto al sector transporte, el Congreso manifestó preocupación por el retraso acumulado en la renovación y emisión de permisos de operación y explotación de rutas por parte del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT). Según lo expuesto en el Legislativo, empresas de transporte interurbano con décadas de funcionamiento enfrentan dificultades debido a la falta de actualización de estos documentos, situación que también limita el acceso a financiamiento para la renovación de unidades. “El sector del transporte interurbano de los diferentes departamentos del país tiene más de cinco años sin que le renueven sus permisos de operación y de explotación por parte del instituto de transporte. Son empresas antiguas, empresas que tienen 30 o 40 años en el país”, señaló Zambrano. La Comisión de Transporte deberá reunirse con representantes del sector y autoridades del IHTT para determinar las causas de los retrasos y proponer mecanismos que permitan agilizar los procesos de regularización. El Congreso indicó que el análisis se realizará por segmentos, iniciando con el transporte interurbano y posteriormente extendiéndose al transporte urbano, taxis, mototaxis y transporte de carga.