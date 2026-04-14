DNI y permisos de conducir podrán gestionarse desde el celular

Tegucigalpa, Honduras

José Augusto Argueta , secretario de Comunicaciones y Estrategia de la Presidencia, informó que estas iniciativas forman parte de un proceso de transformación digital en el país, que también incluye un plan de conectividad para centros educativos.

El Gobierno anunció que proyecta digitalizar el Documento Nacional de Identificación (DNI) , la licencia de conducir y los registros de salud mediante una billetera electrónica nacional, como parte de su estrategia de modernización de los servicios públicos.

“Vamos a tener un registro digital y pronto habrá muy buenas noticias para el Documento Nacional de Identificación. También el permiso de conducir y el registro de salud podrán gestionarse desde el celular, a través de una billetera electrónica nacional”, declaró Argueta.

Según el funcionario, el objetivo es concentrar en una sola plataforma digital distintos documentos y trámites oficiales para facilitar su gestión por parte de los ciudadanos.

Destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para simplificar trámites y acercar los servicios del Estado a la población, reduciendo tiempos, costos y barreras de acceso para miles de hondureños.

En el ámbito económico, Argueta calificó como “un paso firme” la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), decisión oficializada en la sede del Banco Mundial, lo que —según indicó— fortalece la seguridad jurídica y mejora el clima para la inversión extranjera.

Asimismo, anunció que el Gobierno espera la pronta llegada de maquinaria para ser distribuida en los 298 municipios del país, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial, dinamizar el turismo y generar nuevas oportunidades de empleo.

En materia internacional, el funcionario resaltó que Honduras atraviesa un momento positivo en sus relaciones bilaterales, especialmente con Estados Unidos.

Refirió que Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional y actual encargada del programa Escudo de las Américas, expresó su intención de promover la llegada de inversionistas interesados en desarrollar proyectos en el país. Además, se prevé la llegada de una misión de inversionistas estadounidenses en las próximas semanas.

En el ámbito educativo, Argueta reafirmó el compromiso gubernamental de elevar la calidad del sistema mediante alianzas con empresas de primer nivel para garantizar la conectividad en las escuelas.

Asimismo, recordó que la meta del Gobierno es distribuir alrededor de 10 millones de libros para beneficiar a más de 1.2 millones de estudiantes, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa y ampliar oportunidades para la niñez hondureña.