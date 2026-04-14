El IHTT confirma: No hay aumento a la tarifa del transporte urbano

Tegucigalpa

Las autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) confirmaron que no habrá aumento en el transporte urbano. El reajuste de dos lempiras será absorbido en su totalidad por el Estado mediante la continuidad del bono compensatorio.

Esta medida y otras respecto al transporte interurbano y suburbano fueron determinadas luego de que se sostuvieran diversas mesas de trabajo y diálogo técnico con representantes del sector.

Los nuevos acuerdos que regirán las tarifas del servicio en sus distintas modalidades a nivel nacional se consideraron con el objetivo de amortiguar el impacto del incremento en los costos de operación y el precio de los combustibles.

Para las modalidades de transporte interurbano y suburbano, se acordó la implementación de una tarifa temporal de carácter provisional y revisable. Este ajuste establece un incremento del 15 % para las rutas largas de carácter interurbano que conectan diferentes departamentos y ciudades principales. Por su parte, el servicio suburbano, que cubre trayectos típicamente menores a 35 kilómetros entre municipios cercanos, experimentará un reajuste del 30 %, detalla el comunicado del IHTT.