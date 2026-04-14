Día de las Américas: por qué se celebra el 14 de abril y su importancia en el continente

Honduras

La efeméride fue establecida oficialmente en 1931 con el objetivo de destacar los ideales de cooperación, solidaridad y respeto mutuo entre los países de América.

Esta fecha tiene su origen en 1890, cuando se creó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, antecedente de la actual Organización de los Estados Americanos (OEA).

El Día de las Américas se celebra cada 14 de abril en varios países del continente, como un símbolo de la unidad entre las naciones americanas y su compromiso con el trabajo conjunto.

Desde entonces, gobiernos, instituciones educativas y organizaciones realizan actividades cívicas y culturales para resaltar la importancia de la integración regional.

El Día de las Américas también promueve principios fundamentales como la soberanía de los Estados, la no intervención y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos.

Además, fomenta la identidad continental y el reconocimiento de la diversidad cultural que caracteriza a América, desde el norte hasta el sur.

En países como Honduras, esta fecha suele conmemorarse con actos cívicos en centros educativos, donde se destacan los valores de hermandad entre las naciones y se refuerza el conocimiento histórico sobre el continente.

Asimismo, se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos comunes que enfrentan los países americanos, como el desarrollo económico, la migración y la seguridad.

A más de un siglo de su origen, el Día de las Américas continúa siendo una fecha clave para recordar la importancia de la cooperación entre países.