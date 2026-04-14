Conferencia Episcopal apoya al papa León XIV tras acusaciones de Trump

Tegucigalpa, Honduras.

La Conferencia Episcopal de Honduras expresó este martes su respaldo al papa León XIV mediante un comunicado en el que reafirma su compromiso con el mensaje de paz, diálogo y reconciliación, en medio de los recientes enfrentamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Querido Papa León XIV: desde Honduras le decimos: ‘Vamos contigo’ en el camino de la Paz y la Verdad”, inicia el pronunciamiento difundido por los obispos hondureños. El mensaje de la iglesia hondureña surge tras las tensiones políticas y conflictos armados, frente a los cuales el pontífice ha reiterado su llamado a la paz y al entendimiento entre las naciones.

Los representantes de la Iglesia en Honduras destacaron que el sábado participaron en el rezo del Santo Rosario durante la Vigilia por la Paz, donde escucharon el mensaje del papa dirigido al mundo, en el que hizo un llamado a “alzar la voz contra la guerra, promoviendo la paz, fomentando el diálogo y el multilateralismo”. En el comunicado, la Conferencia Episcopal subrayó que el pontífice ha recordado que “hay demasiada gente sufriendo hoy, demasiados inocentes han sido asesinados”, al tiempo que enfatizó que existe “un camino mejor” para la humanidad. Los obispos también reafirmaron su comunión con el líder de la Iglesia católica, señalando que este respaldo “es pleno y permanente” y surge del sentir de los fieles católicos en Honduras.

Asimismo, expresaron su confianza en que el papa León XIV continuará proclamando el mensaje del Evangelio, centrado en la paz, la reconciliación, el perdón y la esperanza. “Vamos contigo, Pedro”, señalaron en el comunicado, al destacar que la verdadera fuerza no radica en el uso de armas, sino en el servicio a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo. El pronunciamiento también retoma el mensaje del pontífice en la Jornada de la Paz, en el que exhorta a la humanidad a abrirse a la paz y reconocerla como una posibilidad real.