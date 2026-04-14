Trump descarta disculparse con el papa León XIV porque “dijo cosas que están mal”

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer lunes que no se disculpará con el papa León XIV por las declaraciones en las que le acusa de ser “débil con el crimen” porque el pontífice dijo “cosas que están mal” en referencia a sus críticas a la guerra en Irán.

”Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán, y no se puede permitir un Irán nuclear; el papa León XIV no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas, y eso no va a suceder. Así que no puedo disculparme”, afirmó el mandatario ante las preguntas de la prensa en la Casa Blanca sobre si se disculparía.

Lejos de calmar sus ataques al papa, que comenzaron el domingo con una larga publicación en su red Truth Social, Trump insistió en que “él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas”.