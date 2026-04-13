Sindy Cabrera es la menor de 15 años asesinada en aldea El Rosario

Una menor de edad fue identificada como la víctima mortal de un ataque armado registrado la tarde de este lunes en la aldea El Rosario, en el municipio de Génova Costa Cuca, Quetzaltenango.
Se trata de Sindy Azuceli Avillagrez Cabrera, de 15 años, quien perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.
Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Municipales de Génova, quienes evaluaron a la víctima; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del hecho y dar con los responsables de este nuevo hecho de violencia que enluta a una familia quetzalteca.
Vecinos del sector han hecho un llamado urgente a las autoridades para reforzar la seguridad en la zona, ante el incremento de hechos armados que mantienen en alerta a la población.