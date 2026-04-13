Sindy Cabrera es la menor de 15 años asesinada en aldea El Rosario

Quetzaltenango, Guatemala

Una menor de edad fue identificada como la víctima mortal de un ataque armado registrado la tarde de este lunes en la aldea El Rosario, en el municipio de Génova Costa Cuca, Quetzaltenango.

Se trata de Sindy Azuceli Avillagrez Cabrera, de 15 años, quien perdió la vida tras ser atacada con arma de fuego en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.