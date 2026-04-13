Trump pide McDonald’s desde la Casa Blanca y le da 100 dólares de propina a la repartidora

Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, realizó este lunes un pedido de la cadena McDonald’s desde la Casa Blanca y le dio una propina de 100 dólares a la repartidora como parte de su campaña para eliminar los impuestos sobre las propinas.

Sharon Simmons, la repartidora, con una camiseta con el mensaje ‘la abuela de Doordash’ (popular empresa estadounidense de reparto a domicilio para la que trabaja), llegó a la sede presidencial con dos bolsas de la famosa cadena de comida rápida que le entregó al presidente después de llamar a las puertas del Despacho Oval.

“Esto no parece planeado”, bromeó Trump. Preguntado por si la Casa Blanca daba buenas propinas, el presidente sacó un billete de 100 dólares y se lo entregó a la repartidora. “Sí”, dijo ella.

”Quiero agradecerle por la exención de impuestos sobre las propinas. Ha ayudado enormemente a mi familia y, sin duda, lo aprecio mucho”, declaró Simmons.