Condenan a cabecilla y exagente de Los Sureños por narcotráfico

Tegucigalpa

Tres integrantes de una estructura criminal de narcotráfico conocida como Los Sureños, vinculada al trasiego de cocaína por el golfo de Fonseca, en el sur de Honduras, fueron condenados mediante procedimiento abreviado por el delito de tráfico de drogas agravado.

La sentencia recayó sobre el cabecilla de la organización, el expolicía José Antonio Cabrera, Roger David Flores Maldonado (exmiembro de la Fuerza Naval) y Sinforeano Lazo Ochoa, quienes recibieron una pena de siete años y seis meses de prisión. Los tres fueron capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) tras una serie de ocho allanamientos realizados el 27 de agosto de 2024 en el departamento de Valle.

Como parte de las acciones contra esta red criminal, las autoridades también ejecutaron medidas de privación de dominio sobre 36 bienes considerados de origen ilícito, los cuales fueron entregados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Entre los activos asegurados figuran nueve inmuebles, 23 vehículos y cuatro sociedades mercantiles.