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Condenan a cabecilla y exagente de Los Sureños por narcotráfico

José Cabrera, Roger Flores y Sinforeano Lazo recibieron una pena de siete años y seis meses de prisión

Condenan a cabecilla y exagente de Los Sureños por narcotráfico

El expediente del caso vincula a esta estructura con múltiples decomisos realizados en años anteriores.

Tegucigalpa

Tres integrantes de una estructura criminal de narcotráfico conocida como Los Sureños, vinculada al trasiego de cocaína por el golfo de Fonseca, en el sur de Honduras, fueron condenados mediante procedimiento abreviado por el delito de tráfico de drogas agravado.

La sentencia recayó sobre el cabecilla de la organización, el expolicía José Antonio Cabrera, Roger David Flores Maldonado (exmiembro de la Fuerza Naval) y Sinforeano Lazo Ochoa, quienes recibieron una pena de siete años y seis meses de prisión. Los tres fueron capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) tras una serie de ocho allanamientos realizados el 27 de agosto de 2024 en el departamento de Valle.

Como parte de las acciones contra esta red criminal, las autoridades también ejecutaron medidas de privación de dominio sobre 36 bienes considerados de origen ilícito, los cuales fueron entregados a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Entre los activos asegurados figuran nueve inmuebles, 23 vehículos y cuatro sociedades mercantiles.

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Las investigaciones de la Atic establecen que la organización operaba recibiendo cargamentos de clorhidrato de cocaína que eran trasladados por vía marítima en el océano Pacífico, con apoyo de un exmiembro de la Fuerza Naval. Posteriormente, la droga era movilizada hacia la zona norte del país a través de la ruta del Canal Seco.

El expediente del caso vincula a esta estructura con múltiples decomisos realizados en años anteriores. Entre ellos destaca la incautación de 222 kilos de cocaína el 19 de febrero de 2022, cuando varios implicados fueron capturados en la ruta desde Langue, Valle. Asimismo, el 8 de febrero de ese mismo año se decomisaron otros 180 kilos en la salida al sur de la capital, donde también fueron detenidos otros miembros de la organización.

A estas acciones se suma el decomiso de más de 2.2 millones de lempiras en octubre de 2021. El dinero era transportado en el baúl de un vehículo, operación en la que se logró el arresto del conductor, Óscar Alexis Torres Márquez, y de Romel Hidalgo Soto Jiménez.

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Redacción La Prensa
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