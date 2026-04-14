Condenan a cabecilla y exagente de Los Sureños por narcotráfico

Las investigaciones de la <b>Atic</b> establecen que la organización operaba recibiendo cargamentos de clorhidrato de cocaína que eran trasladados por vía marítima en el <b>océano Pacífico</b>, con apoyo de un exmiembro de la <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.facebook.com/p/Fuerza-Naval-de-Honduras-100064112921961/" target="_blank">Fuerza Naval</a>. Posteriormente, la droga era movilizada hacia la zona norte del país a través de la ruta del <b>Canal Seco.</b>El expediente del caso vincula a esta estructura con múltiples decomisos realizados en años anteriores. Entre ellos destaca la incautación de <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.mp.hn/publicaciones/mp-logra-condena-contra-miembros-de-la-banda-los-surenos-que-traficaban-cocaina-por-el-golfo-de-fonseca/" target="_blank">222 kilos de cocaína</a> el 19 de febrero de 2022, cuando varios implicados fueron capturados en la ruta desde<b> Langue, Valle.</b> Asimismo, el 8 de febrero de ese mismo año se decomisaron otros 180 kilos en la salida al sur de la capital, donde también fueron detenidos otros miembros de la organización.A estas acciones se suma el decomiso de más de 2.2 millones de lempiras en octubre de 2021. El <b>dinero</b> era transportado en el baúl de un vehículo, operación en la que se logró el arresto del conductor, Óscar Alexis Torres Márquez, y de Romel Hidalgo Soto Jiménez.