JOH pide orar por él para reencontrarse con su familia y regresar a Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió este lunes a los hondureños y sus seguidores que continúen orando por él para lograr reencontrarse con su familia y, posteriormente, regresar al país. En un video publicado en sus redes sociales, Hernández aseguró que este es “uno de los momentos que más he esperado estos cuatro años”, tras conocer la resolución de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Estados Unidos, a la que calificó como la segunda más importante después de la Corte Suprema de ese país.

Según expresó, la instancia judicial eliminó por completo la sentencia en su contra y ordenó retirar todos los cargos que, afirmó, habían sido presentados injustamente. “Estoy agradecido con Dios. El tiempo y Dios nuestro Señor me dio la razón. Siempre dije que era inocente”, manifestó.

