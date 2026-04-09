¿Qué significa que se anule condena a JOH en Nueva York?

San Pedro Sula.

El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández dijo ayer que la justicia de Estados Unidos eliminó su condena y sentencia por narcotráfico, luego de que el 1 de diciembre de 2025 fuera indultado por el presidente estadounidense, Donald Trump, lo que le permitió evitar una pena de 45 años de prisión. "Hoy el sistema de justicia de Estados Unidos, hoy las Cortes de EE.UU., me dan la razón. Se elimina la sentencia y la condena, pero además se ordena que se elimine la acusación. La Corte dijo claramente: se elimina la condena y sentencia contra Juan Orlando y le ordena al juez (Kevin) Castel eliminarla de raíz; es un borrón completo, es justicia total”, indicó el exmandatario en redes sociales.

Agregó que “hace cuatro años me sacaron de una manera oprobiosa del país, por una venganza política de aquellos que, acusándome a mí, querían esconder sus propios delitos. Siempre lo dije: soy inocente”. “Corte de Apelaciones anula sentencia y condena, ordena al juez Kevin Castel eliminar la acusación contra Juan Orlando Hernández”, indicó el expresidente, quien gobernó durante dos períodos entre 2014 y 2022, el segundo tras una polémica reelección debido a que la Constitución de Honduras no lo permite bajo ninguna modalidad.

¿Qué implica la anulación?

En términos jurídicos, cuando una condena se anula, la justicia reconoce que el juicio o la sentencia tuvieron un error tan grave que deben quedar sin efecto. En la práctica, es como si se pulsara el botón de "borrar": la persona recupera su presunción de inocencia y el Estado tiene la obligación de limpiar su historial de antecedentes. No es que el culpable haya quedado libre, sino que, ante la ley, esa persona vuelve a ser completamente inocente porque la base que la señalaba como criminal ha dejado de existir.

"Anular una condena significa que el Estado reconoce que esa persona nunca debió ser sentenciada; por lo tanto, seguir llamándola 'exconvicto' es un acto de estigmatización que ignora la realidad jurídica actual", de acuerdo con el criterio del magistrado y jurista español Joaquim Bosch, quien ha sostenido en diversos foros que la presunción de inocencia debe prevalecer totalmente tras una anulación para evitar daños irreparables a la reputación.



JOH sigue en Estados Unidos