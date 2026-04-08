JOH anuncia que Corte ordena a juez Castel anular condena en su contra

Tegucigalpa, Honduras

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), anunció este miércoles que una Corte de Apelaciones ordenó al juez Kevin Castel anular la sentencia y la acusación en su contra por delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas en Estados Unidos.

A través de una publicación en redes sociales, Hernández aseguró: “Corte de Apelaciones anula sentencia y condena, ordena al juez Kevin Castel eliminar la acusación contra Juan Orlando Hernández”, escribió.

El exmandatario hondureño, quien salió en libertad en diciembre de 2025 tras recibir un perdón total del presidente estadounidense Donald Trump, acompañó su mensaje con expresiones religiosas y la frase “borrón y cuenta nueva”, al tiempo que citó el versículo bíblico: “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32).

Hernández permaneció más de tres años recluido en una cárcel de Nueva York, donde en junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico y comercio ilegal de armas.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial por parte de las autoridades judiciales estadounidenses sobre la supuesta anulación de la sentencia, por lo que el caso continúa en desarrollo.