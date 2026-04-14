Juramentan a perito especializado en caso contra Roosevelt Hernández

San Pedro Sula.

El Ministerio Público dio un nuevo paso en el proceso investigativo contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, con la juramentación de un perito especializado que tendrá a su cargo el análisis técnico del caso. La designación del experto forma parte de las diligencias previas que buscan robustecer la investigación antes de la eventual presentación de un requerimiento fiscal por parte del ente acusador.

Según explicó la abogada Doris Ismelda Madrid, representante legal de los periodistas Dagoberto Rodríguez y Juan Carlos Sierra, el perito tendrá la responsabilidad de indagar a profundidad la denuncia interpuesta contra el general Hernández. La profesional del derecho detalló que el objetivo de esta pericia es reunir elementos probatorios de carácter técnico que permitan sustentar, con mayor solidez, un posible requerimiento fiscal en etapas posteriores del proceso.