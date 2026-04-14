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Sin acuerdo en quinta reunión por ajuste al salario mínimo

Mesa tripartita sigue sin acuerdo sobre salario mínimo; trabajadores proponen aumento de hasta 8%

Sin acuerdo en quinta reunión por ajuste al salario mínimo

Representantes de la Secretaría de Trabajo y la clase obrera en la quinta reunión de la mesa tripartita.

 Foto de archivo
Tegucigalpa, Honduras.

La quinta reunión de la mesa tripartita para definir el reajuste del salario mínimo concluyó sin acuerdos, manteniendo estancadas las negociaciones entre los sectores obrero, empleador y gobierno.

El representante del sector trabajador, Josué Orellana, informó que la propuesta de los trabajadores se mantiene en un incremento que oscila entre el 7% y el 8%.

“Es preocupante, porque ya viene el primero de mayo... nosotros no vamos a llegar al 1 de mayo sin haber una solución definitiva”, advirtió Orellana tras la reunión.

Salario mínimo 2026 sin acuerdo tras 103 días de negociaciones

El dirigente señaló que las partes tienen un margen de dos semanas para alcanzar un consenso, de lo contrario, consideran que el tema deberá ser resuelto por el Ejecutivo.

Orellana también indicó que la diferencia en la negociación es mínima: “Solo nos separa un punto en la negociación... es importante que el sector empleador entienda que debe darle una respuesta al sector trabajador”, expresó.

El representante obrero advirtió que existe molestia generalizada entre los trabajadores debido a la falta de avances en el proceso.

Asimismo, reconoció que el retraso en la instalación de la mesa incidió en el estancamiento, aunque insistió en la necesidad de buscar soluciones inmediatas.

“Es cierto, es problema del gobierno anterior no haber instalado la mesa, pero ya no podemos llorar sobre la leche derramada”, afirmó.

El sector obrero también planteó que el ajuste salarial debe aplicarse a partir del 1 de mayo con efecto retroactivo desde enero: “Los trabajadores no van a perder enero, febrero, marzo y abril, se les va a pagar su retroactividad”, sostuvo Orellana.

Las negociaciones continuarán en los próximos días en busca de un acuerdo que permita definir el nuevo salario mínimo en el país.

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Redacción La Prensa
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