“Se me fue mi amor bonito”: las desgarradoras palabras de la madre del tiktoker Hernán Martínez

El mundo de las redes sociales atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento del influencer Hernán Martínez. El joven permanecía ingresado en un centro asistencial en estado delicado desde hace varios días, luego de sufrir un grave accidente automovilístico.
La madre del influencer, Jessenia Leiva, expresó su dolor con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales: "Se me fue mi amor bonito gracias ha todos por sus muestras de amor. Dios necesitaba ha mi Ángel", palabras que han conmovido a familiares, amigos y seguidores en redes sociales.
La noticia ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios han manifestado su tristeza y consternación por la muerte del joven creador de contenido. Sus seguidores lo recuerdan por su carisma, autenticidad y buen sentido del humor, rasgos que lo llevaron a ganarse el aprecio y cariño de la comunidad digital.
Personas cercanas a él, así como quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo fuera del entorno digital, han lamentado su fallecimiento con gran tristeza.
Lo describen como alguien de espíritu amable, siempre alegre y dispuesto a ayudar, cualidades que lo hicieron destacar no solo en redes sociales, sino también en su vida cotidiana.
Su fallecimiento deja un profundo vacío tanto en el entorno digital como entre las personas que compartieron con él en su vida personal.