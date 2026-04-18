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“Se me fue mi amor bonito”: las desgarradoras palabras de la madre del tiktoker Hernán Martínez

Entre dolor y tristeza, la madre de Hernán Martínez confirmó la muerte de su hijo, quien estaba hospitalizado en estado crítico

“Se me fue mi amor bonito”: las desgarradoras palabras de la madre del tiktoker Hernán Martínez

Luto en redes, confirman la muerte del tiktoker Hernán Martínez.

 Foto: Redes sociales
San Pedro Sula, Honduras

El mundo de las redes sociales atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento del influencer Hernán Martínez. El joven permanecía ingresado en un centro asistencial en estado delicado desde hace varios días, luego de sufrir un grave accidente automovilístico.

La madre del influencer, Jessenia Leiva, expresó su dolor con un emotivo mensaje a través de sus redes sociales: "Se me fue mi amor bonito gracias ha todos por sus muestras de amor. Dios necesitaba ha mi Ángel", palabras que han conmovido a familiares, amigos y seguidores en redes sociales.

Con profunda tristeza, Jessenia Leiva, madre de Hernán Martínez, se despide de su hijo.

Con profunda tristeza, Jessenia Leiva, madre de Hernán Martínez, se despide de su hijo.

 (Foto: Redes sociales)

La noticia ha provocado una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios han manifestado su tristeza y consternación por la muerte del joven creador de contenido. Sus seguidores lo recuerdan por su carisma, autenticidad y buen sentido del humor, rasgos que lo llevaron a ganarse el aprecio y cariño de la comunidad digital.

Fallece Hernán Martínez: su madre confirma la triste noticia

Personas cercanas a él, así como quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo fuera del entorno digital, han lamentado su fallecimiento con gran tristeza.

Lo describen como alguien de espíritu amable, siempre alegre y dispuesto a ayudar, cualidades que lo hicieron destacar no solo en redes sociales, sino también en su vida cotidiana.

Su fallecimiento deja un profundo vacío tanto en el entorno digital como entre las personas que compartieron con él en su vida personal.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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