La tragedia de Katy Mejía: “Esperamos que en el último segundo de su vida se haya acordado de Dios”

La comunidad de Tocoa, Colón, se encuentra sumida en el dolor y la consternación tras la muerte violenta de la creadora de contenido Katherine Mejia Argueta, conocida como Katy “Mazorca” en la red social TikTok.
El jueves 16 de abril, el cuerpo de la tiktoker fue encontrado degollado en una plantación de palma africana, a un kilómetro de la carretera CA-13, donde transeúntes alertaron a las autoridades sobre la dantesca escena.
Durante su sepelio la tarde del viernes, el pastor de la localidad expresó el profundo impacto que este suceso ha tenido tanto en el entorno familiar como en el círculo de fe de la víctima.
El líder religioso destacó el sufrimiento de los padres de la joven, “los hermanos Freddy y Berta”, subrayando que el proceso ha sido sumamente difícil para ellos.
Recordó con afecto que la joven asistió a clases dominicales desde pequeña, donde él mismo y otros miembros de la congregación fueron sus maestros.
Ante la naturaleza violenta del hecho, el pastor se refugió en el mensaje de consuelo que ofrece la Biblia, mencionando la esperanza de una eternidad con Dios.
Expresó su anhelo de que la joven haya tenido la oportunidad de hacer la confesión de fe en sus últimos instantes. “Esperamos que en el último segundo de su vida se haya acordado de Dios”.
El pastor invitó a elevar una oración por la paz, pidiendo al Señor que cese la violencia tanto en la ciudad de Tocoa como en todo el territorio de Honduras.
Oscar Adony Rivas, el joven capturado que aseguró mantener una relación con la tiktoker, confesó que fue él quien entregó a la joven a sus victimarios, ya que, según su versión, la invitó a salir para que los presuntos agresores pudieran llevársela.
En su relato, Rivas dijo que a Katherine Mejía la asesinaron frente al hospital San Isidro, en Las Palmeras, entre las 8:30 pm y 9:00 pm del miércoles 15 de abril, lugar donde la bajaron golpeándola y empezaron a puñalearla sin piedad hasta matarla.
Según el novio de la muchacha, el asesinato de Katy "Mazorca" fue una ejecución planificada por una supuesta venganza. "A ella la mandan a matar porque supuestamente mi pareja fue quien mandó a matar al Barbero", afirmó el joven.
Este viernes un juez ordenó detención judicial con la medida de prisión preventiva para tres sospechosos de asesinar a Katherine Mejía en Colón: Óscar Adony Rivas, Jefry Johan Rodríguez y Katerin Abigail Palacios. Entre los capturados hay una menor de edad que fue enviada a un centro de menores.
El Poder Judicial informó que a los causados les atribuyen las infracciones penales de privación ilegal de la libertad agravada, asesinato, robo con violencia e intimidación, además de asociación para delinquir.
A los 17 años, Katherine acumulaba miles de seguidores en TikTok, donde sus videos sobre rutina diaria y modelaje para marcas locales de Tocoa lograban gran alcance en pocas horas.