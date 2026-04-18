¿Cómo sigue Hernán Martínez tras accidente? Esto se sabe

La familia también reiteró su llamado a la fe, destacando que se mantienen firmes en la esperanza de un milagro pese al complejo panorama médico. Asimismo, personalidades hondureñas como Rely Maradiaga dejaron un mensaje: "Creyendo que hay mucha vida por delante para Hernán. Que Dios haga su obra en él"; también Fancony escribió: "Fuerza, hermano", mientras Carolina Lanza reposteó la publicación y puso emojis referentes a la oración.