¿Cómo sigue Hernán Martínez tras accidente? Esto se sabe

El estado de salud del tiktoker hondureño Hernán Martínez continúa siendo delicado tras el accidente de tránsito que sufrió esta semana en el anillo periférico de Tegucigalpa, según la información confirmada por sus familiares.
El percance vial ocurrió la noche del miércoles 15 de abril, a la altura de la Residencial Honduras, donde el vehículo tipo pick-up en el que se trasladaba impactó contra un árbol, dejando severos daños en la parte frontal del automotor.
En el accidente también resultaron heridas otras dos personas que acompañaban al creador de contenido, quienes fueron auxiliadas por testigos en la zona antes de la llegada de los equipos de emergencia.
De acuerdo con reportes preliminares de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el exceso de velocidad habría sido el factor determinante del siniestro. “Un exceso de velocidad hizo que perdiera el control”, explicó Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).
En las últimas horas, versiones que circulaban en redes sociales indicaban que Martínez se encontraba fuera de peligro; sin embargo, esta información fue desmentida por su entorno cercano.
A través de redes sociales, su tía Christa Martínez aclaró que el joven sigue en estado crítico y pidió continuar con las cadenas de oración por su recuperación.
“Los médicos pueden decir que ya no hay esperanza, pero Dios tiene la última palabra. Nosotros seguimos orando, creyendo y confiando en Él”, expresó en una de sus publicaciones.
La familia también reiteró su llamado a la fe, destacando que se mantienen firmes en la esperanza de un milagro pese al complejo panorama médico. Asimismo, personalidades hondureñas como Rely Maradiaga dejaron un mensaje: "Creyendo que hay mucha vida por delante para Hernán. Que Dios haga su obra en él"; también Fancony escribió: "Fuerza, hermano", mientras Carolina Lanza reposteó la publicación y puso emojis referentes a la oración.
Este clamor se suma al mensaje difundido previamente por su madre, Jessenia Leiva, quien conmovió a miles de usuarios al escribir: “Ayúdenme a orar, mi bebé tuvo un accidente y se me quiere ir”.
En una actualización más reciente, Christa compartió un mensaje que refleja la angustia que atraviesa la familia: “Quiero entender por qué siento que Dios no me está escuchando... siento como si Dios se estuviera olvidando de nosotros”.
Actualmente, Hernán Martínez permanece bajo estricta vigilancia médica, mientras su familia y seguidores continúan a la espera de nuevas noticias sobre su evolución, en medio de una ola de solidaridad que se ha extendido en redes sociales.