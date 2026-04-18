  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista

Barcelona ya empieza a mover sus planes para el próximo mercado de fichajes y tiene una lista de seis posibles incorporaciones que podrían reforzar distintas zonas del equipo.

Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
1 de 18

El club azulgrana ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y tiene en carpeta seis nombres que podrían llegar para fortalecer su plantilla.

 Fotos: cortesía.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
2 de 18

El mercado de fichajes aún no ha iniciado oficialmente, pero los grandes clubes ya comienzan a mover sus piezas y a sondear posibles refuerzos para la próxima temporada.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
3 de 18

Uno de los equipos que más rumores genera en el entorno de fichajes es el Barcelona de Hansi Flick.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
4 de 18

El conjunto azulgrana fue eliminado recientemente de la Champions League y ahora centra todos sus esfuerzos en la lucha por la liga española.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
5 de 18

Ante este panorama, el Barcelona ya trabaja en la planificación de su plantilla y tiene varios nombres en su lista de posibles incorporaciones.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
6 de 18

El más mediático en los últimos meses es Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid es del agrado del club catalán.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
7 de 18

El argentino destaca por su capacidad goleadora y su inteligencia táctica en el frente de ataque, cualidades muy valoradas por el conjunto culé.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
8 de 18

Sin embargo, su fichaje podría resultar demasiado costoso para el Barcelona, lo que complica seriamente su incorporación de cara a la próxima temporada.

 Marcos Roque
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
9 de 18

En la zona defensiva, el nombre que más suena es el de Alessandro Bastoni. Según diversos medios, el central italiano es uno de los principales objetivos para reforzar la zaga.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
10 de 18

El defensor estaría dispuesto a salir del Inter de Milán para unirse al proyecto del Barcelona, club que mantiene un fuerte interés en su fichaje.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
11 de 18

Incluso se habla de que Bastoni estaría presionando para que su llegada al conjunto azulgrana se concrete en el próximo mercado.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
12 de 18

Otro jugador que podría cerrar su incorporación al Barcelona es Joao Cancelo. El lateral ha mostrado un gran nivel desde su llegada y es del total agrado de Deco.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
13 de 18

Cabe mencionar que Cancelo podría quedar libre al finalizar la próxima temporada, aunque el club catalán buscaría negociar su fichaje antes de ese escenario.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
14 de 18

Según Mundo deportivo, el Barcelona también maneja varios perfiles jóvenes de cara al futuro. Uno de ellos es Víctor Muñoz, actual jugador de Osasuna.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
15 de 18

El joven futbolista ha mostrado un rendimiento destacado y, con apenas 22 años, ya empieza a sonar como posible refuerzo para el club blaugrana.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
16 de 18

Es importante recordar que Víctor Muñoz salió del Real Madrid Castilla rumbo a Osasuna, y además llegó a disputar un clásico ante el Barcelona.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
17 de 18

Otra alternativa es Jan Virgili, exjugador culé que actualmente milita en el Mallorca. El Barcelona aún conserva el 40% de sus derechos.
Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista
18 de 18

Finalmente, también aparece en la lista Andreas Schjelderup, extremo izquierdo del Benfica, quien ha llamado la atención por su buen rendimiento en Portugal.
Cargar más fotos