Barcelona ya trabaja en seis fichajes y un ex Real Madrid aparece en la lista

El club azulgrana ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y tiene en carpeta seis nombres que podrían llegar para fortalecer su plantilla.
El mercado de fichajes aún no ha iniciado oficialmente, pero los grandes clubes ya comienzan a mover sus piezas y a sondear posibles refuerzos para la próxima temporada.
Uno de los equipos que más rumores genera en el entorno de fichajes es el Barcelona de Hansi Flick.
El conjunto azulgrana fue eliminado recientemente de la Champions League y ahora centra todos sus esfuerzos en la lucha por la liga española.
Ante este panorama, el Barcelona ya trabaja en la planificación de su plantilla y tiene varios nombres en su lista de posibles incorporaciones.
El más mediático en los últimos meses es Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid es del agrado del club catalán.
El argentino destaca por su capacidad goleadora y su inteligencia táctica en el frente de ataque, cualidades muy valoradas por el conjunto culé.
Sin embargo, su fichaje podría resultar demasiado costoso para el Barcelona, lo que complica seriamente su incorporación de cara a la próxima temporada.
En la zona defensiva, el nombre que más suena es el de Alessandro Bastoni. Según diversos medios, el central italiano es uno de los principales objetivos para reforzar la zaga.
El defensor estaría dispuesto a salir del Inter de Milán para unirse al proyecto del Barcelona, club que mantiene un fuerte interés en su fichaje.
Incluso se habla de que Bastoni estaría presionando para que su llegada al conjunto azulgrana se concrete en el próximo mercado.
Otro jugador que podría cerrar su incorporación al Barcelona es Joao Cancelo. El lateral ha mostrado un gran nivel desde su llegada y es del total agrado de Deco.
Cabe mencionar que Cancelo podría quedar libre al finalizar la próxima temporada, aunque el club catalán buscaría negociar su fichaje antes de ese escenario.
Según Mundo deportivo, el Barcelona también maneja varios perfiles jóvenes de cara al futuro. Uno de ellos es Víctor Muñoz, actual jugador de Osasuna.
El joven futbolista ha mostrado un rendimiento destacado y, con apenas 22 años, ya empieza a sonar como posible refuerzo para el club blaugrana.
Es importante recordar que Víctor Muñoz salió del Real Madrid Castilla rumbo a Osasuna, y además llegó a disputar un clásico ante el Barcelona.
Otra alternativa es Jan Virgili, exjugador culé que actualmente milita en el Mallorca. El Barcelona aún conserva el 40% de sus derechos.
Finalmente, también aparece en la lista Andreas Schjelderup, extremo izquierdo del Benfica, quien ha llamado la atención por su buen rendimiento en Portugal.