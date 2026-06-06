Las bellezas del Argentina vs Honduras: chicas roban miradas en Estados Unidos

Te compartimos a las bellas aficionadas que fueron captadas en la previa del amistoso entre Argentina vs Honduras en Estados Unidos.
El Kyle Field de Houston, Texas abrió sus puertas este fin de semana para recibir el esperado cotejo entre la Bicolor y la Albiceleste.
Hinchas de ambas selecciones se hicieron presentes en el recinto estadounidense para el cotejo previo al inicio del Mundial 2026.
Las chicas engalanaron con su presencia en el estadio y estas bellas posaron para las cámaras de Diario LA PRENSA.
Este aficionado de Argentina llegó muy bien acompañado al recinto: las lindas chicas también saludaron a las cámaras.
La presencia catracha en el Estadio para ver a la 'H' en un duelo más en Estados Unidos.
Las bellas argentinas adornaron la previa del Honduras vs Argentina en Houston, Estados Unidos
La linda hincha de Argentina que también posó para las cámaras de LA PRENSA.
Esta linda chica lució la camiseta de la Bicolor Hondureña en la previa del amistoso.
¡Enamorados de ellas! Ellas fueron captadas por el LENTE LA PRENSA en los alrededores del Kyle Field
Ella robó las miradas afuera del Kyle Field. Ese outfit azulito le lució descomunalmente.
Parte de las chicas que llegaron para apoyar a Argentina en el amistoso previo al Mundial 2026.
¡Hermosa! Ella llegó bien identificada con su camiseta de Argentina, pero también usó indumentaria catracha.
Sin duda alguna, se vivió un lindo ambiente desde las graderías del Kyle Field de Houston, Texas.
Argentina y Honduras se enfrentan una vez más de cara al inicio de la justa mundialista.