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Las bellezas del Argentina vs Honduras: chicas roban miradas en Estados Unidos

Las chicas que adornaron la previa del amistoso entre Argentina y Honduras en el Kyle Field de Houston, Texas.

Las bellezas del Argentina vs Honduras: chicas roban miradas en Estados Unidos
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Te compartimos a las bellas aficionadas que fueron captadas en la previa del amistoso entre Argentina vs Honduras en Estados Unidos.

 FOTOS OPSA: Carlos Pérez
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El Kyle Field de Houston, Texas abrió sus puertas este fin de semana para recibir el esperado cotejo entre la Bicolor y la Albiceleste.
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Hinchas de ambas selecciones se hicieron presentes en el recinto estadounidense para el cotejo previo al inicio del Mundial 2026.
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Las chicas engalanaron con su presencia en el estadio y estas bellas posaron para las cámaras de Diario LA PRENSA.
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Este aficionado de Argentina llegó muy bien acompañado al recinto: las lindas chicas también saludaron a las cámaras.
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La presencia catracha en el Estadio para ver a la 'H' en un duelo más en Estados Unidos.
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Las bellas argentinas adornaron la previa del Honduras vs Argentina en Houston, Estados Unidos
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La linda hincha de Argentina que también posó para las cámaras de LA PRENSA.
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Esta linda chica lució la camiseta de la Bicolor Hondureña en la previa del amistoso.
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¡Enamorados de ellas! Ellas fueron captadas por el LENTE LA PRENSA en los alrededores del Kyle Field
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Ella robó las miradas afuera del Kyle Field. Ese outfit azulito le lució descomunalmente.
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Parte de las chicas que llegaron para apoyar a Argentina en el amistoso previo al Mundial 2026.
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¡Hermosa! Ella llegó bien identificada con su camiseta de Argentina, pero también usó indumentaria catracha.
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Sin duda alguna, se vivió un lindo ambiente desde las graderías del Kyle Field de Houston, Texas.
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Argentina y Honduras se enfrentan una vez más de cara al inicio de la justa mundialista.
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