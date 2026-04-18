"Grabé tu nombre en mis costillas": indirectas de Rosalía a Rauw Alejandro

La artista española Rosalía continúa ampliando su universo musical con el estreno del videoclip de "Focu ’ranni", una pieza cargada de simbolismo y referencias personales que ha despertado la atención de sus seguidores.
El lanzamiento forma parte de la reedición de su más reciente trabajo discográfico, "Lux (Complete Works)", una versión ampliada que incorpora tres canciones que hasta ahora solo estaban disponibles en formato físico.
Para promocionar este nuevo material, la cantante compartió en redes sociales una serie de imágenes en las que aparece vestida de novia y con los ojos vendados, una estética que conecta directamente con la narrativa visual del nuevo video.
El videoclip de "Focu ’ranni", disponible en plataformas como Spotify y Apple Music, presenta a la artista en una atmósfera emocional intensa, donde transita del desconsuelo a la reconstrucción personal.
En la producción audiovisual, Rosalía inicia la historia visiblemente afectada, sin su anillo y vestida de novia, para luego mostrar un proceso de fortaleza acompañado por la presencia de otras mujeres.
La canción, cuyo título significa “gran incendio” en siciliano, combina distintos matices lingüísticos y musicales, incluyendo fragmentos en ese idioma, lo que aporta una dimensión estética particular a la propuesta. En su letra, la intérprete aborda el final de una relación sentimental, con frases que han sido interpretadas como indirectas hacia su expareja, Rauw Alejandro.
Uno de los versos más comentados es "Grabé tu nombre en mis costillas", una referencia que ha cobrado relevancia al recordar que la artista se tatuó el nombre “Raúl” durante su relación.
El tema profundiza en conceptos como la libertad personal, la identidad y el cierre emocional, con líneas como "Nunca de tu propiedad, seré mía y de mi libertad", que refuerzan el tono introspectivo de la composición.
Mientras tanto, Rosalía mantiene su agenda internacional con la gira de presentación de este proyecto, que recientemente la llevó a reencontrarse con su público en Barcelona.
El recorrido continuará por diversas ciudades de Europa y América, incluyendo Ámsterdam, Berlín, Londres, Miami y Nueva York, antes de su llegada a Latinoamérica en julio, consolidando así una de las giras más ambiciosas de su carrera.acia su expareja, Rauw Alejandro.