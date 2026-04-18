"Grabé tu nombre en mis costillas": indirectas de Rosalía a Rauw Alejandro

La canción, cuyo título significa “gran incendio” en siciliano, combina distintos matices lingüísticos y musicales, incluyendo fragmentos en ese idioma, lo que aporta una dimensión estética particular a la propuesta. En su letra, la intérprete aborda el final de una relación sentimental, con frases que han sido interpretadas como indirectas hacia su expareja, Rauw Alejandro.