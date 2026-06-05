Agenda: ¿Qué hacer este fin de semana en San Pedro Sula?

El mes de junio inicia cargado con una amplia variedad de eventos para todos los gustos. Música, karaoke, torneos de videojuegos y tributos a grandes bandas de rock, todo eso puede disfrutar este fin de semana en los diferentes bares y restaurantes de la Capital Industrial.
MARIO KART WORLD EN MEGA BITES. Este viernes 5 de junio puede disfrutar de una noche llena de velocidad, comida poderosa y pura adrenalina “gamer” en el torneo de Mario Kart, que se llevará a cabo en el restaurante Mega Bites a las 6:00 pm.
SILVIA RODRÍGUEZ. Si desea disfrutar de un show musical de lujo y además un delicioso platillo, no se puede perder la presentación de Silvia Rodríguez y su bandota en el restaurante 21 Grill este 5 de junio. Para reservaciones llame al 9875-7837.
HOMENAJE A LA BANDA HIM EN EL MÁGICO DRINKS. Si es fan de la banda de rock gótico finlandesa HIM, puede acudir al evento homenaje que se llevará a cabo este sábado 6 de junio en El Mágico Drinks. El valor es de L250. Para información llame al 9687-0028.
“DESPECHADAS ICÓNICAS”, CON MELISSA CABALLERO. Este 5 de junio a las 9:00 pm, Melissa Caballero se toma el escenario de Cervecería Perla Negra con el especial “Despechadas pero icónicas”. El cover es de L350, completamente consumibles.
Los chicos de La Versátil preparan un show tropical inigualable para este viernes en el restaurante Titos Garden. El espectáculo se inicia a partir de las 9:00 pm. Si desea reservar puede llamar al 9290-9307.
Cabe destacar también que esta semana, precisamente el jueves 11 de junio, será la inauguración de la gran Plaza Juniana en la 105 Brigada, de San Pedro Sula, donde se presentarán artistas como Las Catrachas, La Gran Banda y Kazzabe.