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Muere Abraham Pérez, recordado por "La Familia P. Luche"

El actor mexicano Abraham Pérez, recordado por interpretar al Licenciado Cortillo en "La Familia P. Luche", falleció dejando una huella imborrable entre los seguidores de la exitosa comedia creada por Eugenio Derbez

Muere Abraham Pérez, recordado por La Familia P. Luche
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El mundo del entretenimiento mexicano recibió una noticia que ha generado tristeza entre los seguidores de la comedia televisiva. Abraham Pérez, actor recordado por interpretar al Licenciado Cortillo en la exitosa serie "La Familia P. Luche", falleció, según informaron personas cercanas a él a través de redes sociales.
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La noticia fue dada a conocer por el creador de contenido Omar Crew, conocido por el proyecto "Sin Miedo", quien utilizó sus plataformas digitales para despedirse públicamente del actor y expresar sus condolencias a la familia.
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A través de Facebook, Omar Crew compartió una fotografía junto a Pérez acompañada de un emotivo mensaje en el que destacó la amistad que los unió durante años. "Amigo de tantos años Abransito, mejor conocido como Lic Cortillo de La Familia P. Luche, se nos adelanta. Toda una vida de conocernos al igual que a su familia, que le deseamos pronta resignación", escribió.
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Posteriormente, el creador de contenido publicó otro mensaje en el que recordó la estrecha relación entre ambas familias y describió el carácter alegre del actor. "Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá", expresó. Hasta el momento, familiares o representantes del intérprete no han dado a conocer detalles sobre las honras fúnebres ni sobre los actos de despedida que podrían realizarse en su memoria.
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Tampoco se ha informado oficialmente la causa de su fallecimiento, por lo que las circunstancias de su muerte continúan siendo desconocidas. La noticia, sin embargo, ha provocado numerosas reacciones de cariño entre seguidores y usuarios de redes sociales.
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Abraham Pérez construyó buena parte de su popularidad gracias a su participación en "La Familia P. Luche", una de las comedias más exitosas de la televisión mexicana creada y protagonizada por el comediante Eugenio Derbez.
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Dentro de la serie, Pérez interpretó al Licenciado Cortillo, personaje que apareció durante las temporadas dos y tres y que rápidamente se ganó el cariño del público gracias a su peculiar personalidad y sus escenas llenas de humor.
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Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió cuando pronunció la frase "Sí, que se largue", una línea que con el paso de los años trascendió la pantalla para convertirse en un popular meme y una referencia frecuente dentro de la cultura digital mexicana.
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Además de su participación en "La Familia P. Luche", el actor también formó parte de otros proyectos televisivos y cinematográficos, entre ellos "XHRBZ" y "7 Colombian Kilos", ampliando así su trayectoria dentro de la industria del entretenimiento.
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Con su partida, la televisión mexicana pierde a uno de esos actores secundarios que, con apariciones memorables y personajes entrañables, lograron permanecer en la memoria colectiva del público. Mientras familiares, amigos y admiradores lamentan su sensible fallecimiento.
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