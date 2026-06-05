Muere Abraham Pérez, recordado por "La Familia P. Luche"

Posteriormente, el creador de contenido publicó otro mensaje en el que recordó la estrecha relación entre ambas familias y describió el carácter alegre del actor. "Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá", expresó. Hasta el momento, familiares o representantes del intérprete no han dado a conocer detalles sobre las honras fúnebres ni sobre los actos de despedida que podrían realizarse en su memoria.