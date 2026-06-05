Madonna presenta ‘Confessions II’ con un concierto sorpresa en Times Square

Madonna sorprendió este jueves a sus seguidores al ofrecer un concierto inesperado en Times Square, donde presentó por primera vez canciones de su próximo álbum, ‘Confessions II’, que llegará al mercado el próximo 3 de julio.
La artista estadounidense apareció en el balcón de una de las gigantescas pantallas de la emblemática plaza neoyorquina, provocando la emoción de cientos de personas que se congregaron en el corazón de Manhattan para presenciar el espectáculo.
Durante la actuación, Madonna interpretó algunos adelantos de su nuevo trabajo discográfico, además de recuperar éxitos de su carrera como ‘Hung Up’, uno de los temas más emblemáticos de su catálogo.
El concierto comenzó con ‘I Feel So Free’, la canción que abre el nuevo álbum. Más tarde interpretó ‘Bring Your Love’, un tema en el que colabora con la cantante estadounidense Sabrina Carpenter, con quien ya había compartido escenario durante el Festival de Coachella.
La artista también revisó canciones de ‘Confessions on a Dance Floor’, el exitoso disco lanzado en 2005 que sirve de inspiración para esta nueva producción. Entre los temas recuperados figuró ‘Get Together’, uno de los favoritos de sus seguidores.
‘Confessions II’ supone el decimoquinto álbum de estudio de Madonna y ha sido concebido como una continuación directa del trabajo que revolucionó las pistas de baile hace dos décadas.
Para este proyecto, la cantante ha vuelto a colaborar con el productor británico Stuart Price, responsable de gran parte del sonido de ‘Confessions on a Dance Floor’ y considerado una figura clave en la evolución electrónica de la artista.
El nuevo disco profundiza nuevamente en los sonidos disco y electrónicos, géneros que marcaron una de las etapas más exitosas de la carrera de Madonna y que ahora recupera con una visión renovada.
La presentación en Times Square se realizó en colaboración con la aplicación de citas Grindr, como parte de las celebraciones del Mes del Orgullo LGTBIQ+, que se conmemora durante junio en Estados Unidos y otros países.
Como parte de la campaña promocional, la plataforma modificó temporalmente su tradicional color amarillo por el tono rosa utilizado en la portada de ‘Confessions II’. Además, notificó a sus usuarios sobre el evento y retransmitió el concierto en directo.
Madonna se suma así a una lista de artistas que han sorprendido al público con actuaciones espontáneas en Times Square, entre ellos Charli XCX, Shakira, Dua Lipa y Paul McCartney.
La promoción del álbum continuará este viernes en el Festival de Tribeca, donde está previsto que se proyecte un cortometraje de aproximadamente diez minutos basado en las seis primeras canciones del disco. Tras la exhibición, la cantante participará en una conversación pública con el presentador y comediante Jimmy Fallon, en la que abordará los detalles de esta nueva etapa musical.