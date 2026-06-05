Madonna presenta ‘Confessions II’ con un concierto sorpresa en Times Square

La promoción del álbum continuará este viernes en el Festival de Tribeca, donde está previsto que se proyecte un cortometraje de aproximadamente diez minutos basado en las seis primeras canciones del disco. Tras la exhibición, la cantante participará en una conversación pública con el presentador y comediante Jimmy Fallon, en la que abordará los detalles de esta nueva etapa musical.