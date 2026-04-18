Sana y salva hallan a Grecia; fotos con filtros dificultaron su búsqueda

Tras cuatro días de incertidumbre, fue encontrada sana y salva Grecia Guadalupe Mendoza Orantes, hija de un empresario originario de Ocozocoautla, Chiapas, en el sureste de México.
La joven fue localizada ayer viernes, según informaron fuentes cercanas al caso, lo que puso fin a la preocupación generada por su desaparición.
De acuerdo con versiones preliminares, habría sido privada de la libertad el pasado domingo 12 de abril, situación que activó su búsqueda por parte de familiares y autoridades.
Durante el proceso, la ficha de localización difundida en redes sociales generó polémica entre usuarios, quienes señalaron que las imágenes no coincidían con su apariencia real.
Varios internautas atribuyeron esta diferencia al uso de filtros en las fotografías, lo que habría dificultado su identificación.
Lo que en un inicio causó alarma entre familiares, autoridades y la población, posteriormente derivó en comentarios burlescos en plataformas digitales.
El caso también derivó en debate en las redes sociales sobre el uso excesivo de filtros, especialmente en situaciones donde la identificación precisa de una persona resulta fundamental.
Hasta ahora, no se han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias de su desaparición ni sobre cómo fue localizada; sin embargo, afortunadamente para su familia, la mujer fue encontrada con vida.