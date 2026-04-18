Choloma vs Olimpia, EN VIVO hoy en Liga Nacional: Hora y dónde verlo

Choloma, Honduras.

El CD Choloma quiere seguir sorprendiendo y este sábado tendrá a un complicado rival en casa. Los 'Toros' encaran un nuevo desafío en busca de la salvación y esta noche se enfrentan al bicampeón Olimpia, en el duelo correspondiente a la jornada 19 del Clausura 2026. Los cholomeños dirigidos por el "Chato" Padilla han despertado en la actual campaña y cada vez están más cerca de la salvación. Sin embargo, el cuadro maquilero no se puede dar el lujo de grandes tropiezos en la recta final del torneo y con el Victoria - su rival directo por el no descenso - siguiéndole los pasos de cerca. Aunque, ambos llegan al encuentro con dos misiones distintas. Por un lado, Olimpia que tiene la posibilidad de acortar distancias con respecto al líder Motagua (32 unidades) y Real España (31 puntos); los Albos son terceros con 29.

El equipo de Eduardo Espinel ha venido de menos a más en el Clausura 2026 y por ende, intentará seguir la misma línea para escalar a los primeros puestos en la recta final de la temporada. En la pasada jornada venció por la mínima a un Motagua, en un derbi capitalino que estuvo marcado por lamentables incidentes en la previa. Frente a ellos se encuentra un encendido Choloma. Los "Toros" han sorprendido en las últimas fechas sacando valiosos triunfo para despegarse del descenso en Liga Nacional e incluso aspiran a meterse a las triangulares en la presente campaña. En la fecha 17 le remontaron al Real España (3-2) y el pasado martes golearon por 2-5 al Victoria en el Estadio Ceibeño. Ahora, el Estadio Rubén Deras recibe un nuevo cotejo, uno que promete intensidad en busca de los tan ansiados tres puntos. De momento, Choloma es sexto en el Clausura con 20 unidades y en la tabla acumulada es penúltimo con 31, cuatro más que el Victoria, que cuenta con un partido menos). En la primera vuelta, el Olimpia se llevó el triunfo con un contundente 3-0 en el Nacional.

Hora y dónde ver el Choloma vs Olimpia