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Fuera de casa y sin barras: duro golpe para Motagua y Olimpia tras violencia en el clásico

La Comisión de Disciplina impuso duros castigos a Motagua y Olimpia por los incidentes violentos protagonizados por sus aficionados.

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 10:44 -
  • Franklin Martínez
Fuera de casa y sin barras: duro golpe para Motagua y Olimpia tras violencia en el clásico
Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión de Disciplina anunció este jueves 16 de abril los castigos de la jornada 18 del torneo Clausura de la Liga Hondubet donde incluyen lo sucedido en Tegucigalpa donde las barras de Olimpia y Motagua protagonizaron una lamentable pelea.

El clásico capitalino llegaba como el foco de atención de la fecha, sin embargo, se vio empañado horas antes debido que las barras ocasionaron un caos en las cercanías del estadio Nacional Chelato Uclés.

Hubo muchos heridos, entre ellos elementos de la Policía Nacional y vehículos de vecinos. Además, el árbitro Saíd Martínez, quien se dirigió al encuentro, pero también su unidad de transporte sufrió daños.

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Comenzando, la Comisión de Disciplina Cuestiones, tal y como adelantó Diario La Prensa, que el club local, Motagua, recibió un castigo de tres partidos que tiene que jugar fuera de Tegucigalpa como responsables de incumplir la seguridad en el clásico. También el Ciclón Azul tendrá que pagar una multa de 100 mil lempiras.

Mientras que Olimpia, quien era el club visitante, no fue perdonado por la Comisión de Disciplina y recibió un castigo de dos partidos lejos de Tegucigalpa y una multa de 50 mil lempiras. Estas sentencias comienzan a ejecutarse desde la jornada 20.

Las barras de ambos clubes capitalinos recibieron un ejemplar castigo por parte de la Comisión de Disciplina, su ingreso está prohibido para todos los escenarios deportivos por seis meses.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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