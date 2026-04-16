Fuera de casa y sin barras: duro golpe para Motagua y Olimpia tras violencia en el clásico

Tegucigalpa, Honduras.

La Comisión de Disciplina anunció este jueves 16 de abril los castigos de la jornada 18 del torneo Clausura de la Liga Hondubet donde incluyen lo sucedido en Tegucigalpa donde las barras de Olimpia y Motagua protagonizaron una lamentable pelea.

El clásico capitalino llegaba como el foco de atención de la fecha, sin embargo, se vio empañado horas antes debido que las barras ocasionaron un caos en las cercanías del estadio Nacional Chelato Uclés.

Hubo muchos heridos, entre ellos elementos de la Policía Nacional y vehículos de vecinos. Además, el árbitro Saíd Martínez, quien se dirigió al encuentro, pero también su unidad de transporte sufrió daños.