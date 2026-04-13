Policía Nacional revela nueva información sobre barras de Motagua y Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

La Policía Nacional de Honduras emitió un nuevo comunicado oficial tras los hechos violentos registrados en la previa del clásico capitalino entre Motagua y Olimpia, en el que detalla la magnitud de los disturbios y confirma que ya se encuentran en marcha las investigaciones para dar con los responsables. Uno de los puntos más alarmantes del informe es lo encontrado en la escena por los agentes. “Durante las diligencias investigativas, se evidenció en la escena la presencia de 07 casquillos percutidos de arma de fuego, 04 muestras de sangre y al menos 30 vehículos inspeccionados con daños”, señala el comunicado.

Además, la institución confirmó que hay personas heridas producto de los disturbios. “Se confirma que dos ciudadanos resultaron heridos y permanecen bajo observación en el Hospital Escuela, al igual que un funcionario de nuestra institución policial”, detallaron, agregando que todos se encuentran fuera de peligro. Desde la Secretaría de Seguridad también condenaron enérgicamente lo sucedido, apuntando directamente a los responsables de los disturbios. “Condenamos enérgicamente los actos violentos protagonizados por integrantes de barras deportivas”, manifestaron. Finalmente, la Policía Nacional aseguró que ya se han desplegado equipos especializados para esclarecer lo ocurrido y reiteró su compromiso de actuar con firmeza: “Seremos fuertes y contundentes con nuestro accionar policial, para poder ubicar a todos los involucrados y presentarlos ante la justicia”, concluye el documento.

COMUNICADO DE LA POLICÍA NACIONAL

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Policía Nacional de Honduras, ante los hechos de violencia registrados en las afueras del Estadio Nacional “Chelato Uclés” durante el encuentro deportivo entre los equipos Olimpia vs Motagua, a la opinión pública comunica lo siguiente: 1. Condenamos enérgicamente los actos violentos protagonizados por integrantes de barras deportivas, quienes alteraron el orden público y pusieron en riesgo la integridad física de ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones del recinto deportivo.

2. Se informa que a las 17:30 horas del día de ayer, se conformaron dos equipos de investigación de agentes técnicos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), además se reforzó con más agentes policiales la seguridad en el Estadio Nacional. 3. Durante las diligencias investigativas, se evidenció en la escena la presencia de 07 casquillos percutidos de arma de fuego, 04 muestras de sangre y al menos 30 vehículos inspeccionados con daños, lo cual confirma la gravedad de los hechos suscitados. 4. Se confirma que dos ciudadanos resultaron heridos y permanecen bajo observación en el Hospital Escuela, al igual que un funcionario de nuestra institución policial. Cabe señalar que, todos los afectados como también, nuestro compañero se encuentra fuera de peligro. Es preciso mencionar que seremos fuertes y contundentes con nuestro accionar policial, para poder ubicar a todos los involucrados en este hecho tan lamentable y presentarlos ante la justicia.