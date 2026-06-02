Olimpia le quita jugador del Real España: Hace oficial su primer fichaje

Tegucigalpa, Honduras.

Luego de varias bajas confirmadas en el plantel, la incertidumbre comenzaba a crecer entre la afición merengue respecto a los refuerzos. Sin embargo, la directiva blanca ha comenzado a mover sus piezas y este día confirmó la incorporación de una de las jóvenes promesas del fútbol hondureño.

El Club Deportivo Olimpia hizo oficial este martes su primer fichaje de cara a la temporada 2026-2027, en la que buscará recuperar el título de la Liga Nacional y ser protagonista en la próxima edición de la Copa Centroamericana.

Tal y como lo adelantó Diario LA PRENSA, el Rey de Copas anunció la contratación del defensor Cristián Nahún Canales Zúñiga, quien llega procedente del CD Choloma tras completar un destacado torneo Clausura 2026 que despertó el interés de varios equipos del país.

"¡Cristian Canales es del León! El defensor central nacional vestirá la camiseta del Rey de Copas por los próximos tres años. Bienvenido al Único Gigante, Cristian. ¡Juntos, por hacer más grande esta historia!", publicó la institución a través de sus redes sociales.

Canales, de apenas 20 años, llega al conjunto albo con carta de libertad después de finalizar su vínculo contractual con Real España, club que lo había cedido a préstamo al CD Choloma durante la última campaña.

El futbolista, que se desempeña principalmente como defensor central, aunque también puede actuar como lateral izquierdo, firmó un contrato por tres temporadas con Olimpia. En la institución capitalina consideran que posee un enorme potencial de crecimiento y lo visualizan como una de las apuestas a futuro para fortalecer la zona defensiva, especialmente ante la salida del uruguayo Facundo Queiroz.

Su sobresaliente rendimiento en el campeonato también le permitió ganarse una convocatoria a la Selección Nacional de Honduras para el amistoso internacional frente a Argentina, una muestra de la confianza que existe en sus condiciones y de la proyección que ha alcanzado en los últimos meses.