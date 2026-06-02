Condenan a más de 11 años de cárcel a guardia que mató a motociclista en centro comercial

Tegucigalpa

Josué Isaías Matamoros Martínez, el guardia de seguridad que acabó con la vida del joven motociclista Kevin Joel Valle Torres, tras desatarse una fuerte discusión por un espacio de estacionamiento en un centro comercial del bulevar Morazán, en Tegucigalpa, fue condenado a 11 años con tres meses de prisión.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) logró la contundente pena mediante un procedimiento abreviado, luego de que el encausado aceptara de manera voluntaria su culpabilidad en el sangriento hecho.

El crimen ocurrió el 16 de febrero, alrededor de las 4:50 de la tarde.

Según el expediente del caso, la disputa comenzó cuando Valle Torres estacionó su motocicleta en una zona que, aparentemente, estaba destinada únicamente para vehículos de cuatro ruedas. Esto desató el reclamo de Matamoros Martínez, quien se desempeñaba como celador del lugar; lo que inició como un cruce de palabras subió rápidamente de tono hasta convertirse en una acalorada discusión.

El guardia de seguridad desenfundó su arma de reglamento y disparó en reiteradas ocasiones contra la humanidad del motociclista, provocándole la muerte de manera instantánea.

Tras el homicidio, Matamoros huyó de la escena del crimen a bordo de una bicicleta. Sin embargo, fue detenido por las autoridades policiales horas más tarde, en las cercanías del mercado Mama Chepa en Comayagüela, desde donde fue remitido a los tribunales que hoy lo mandan a la cárcel.